Exigen mejor servicio de Isssteson

"Es un servicio que no nos lo están regalando, ya que nos lo descuentan cada quincena, por lo que no es posible que a estas alturas no tengamos una respuesta", agregó.

Reconoció que las actuales autoridades estatales ya van de salida, pero de alguna manera el gremio local, conformado por 150 trabajadores, tiene que alzar la voz para manifestar su inconformidad, también para que los escuche el gobierno entrante.

También subrayó que ante las actuales circunstancias de la pandemia del Covid-19 se hace cada vez más necesario tener un buen servicio del Isssteson.

"Hay compañeros con enfermedades crónicas que no tienen ningún tipo de medicamentos, mucho menos una consulta, además de que las operaciones se las programan muy hacia adelante", afirmó.

Durante el plantón habló también la maestra Lourdes Gracia Vilches, quien dijo que el instituto no está funcionando como debiera desde hace mucho tiempo y aseguró que ya están cansados de esta situación.

"Hay trabajadores en activo y jubilados que se han visto en la necesidad de pagar especialistas externos, análisis y medicamentos, porque la seguridad social que tenemos está por los suelos", expresó.

Los manifestantes fueron recibidos por directivos del instituto, quienes se comprometieron a surtir a la brevedad posible las recetas que fueron rechazadas por falta de medicamentos.