Exigen a Oomapasn atender desabasto

Lamentó que la alcaldesa Rosario Quintero Borbón se la lleve culpando a la sequía y al cambio climático, cuando realmente la problemática se debe, en mayor medida, a que el Organismo Operador no dio el servicio y mantenimiento adecuado a los pozos.

"Queda lo que resta de este mes, después viene julio y agosto, es decir, viene lo peor, porque las altas temperaturas complicarán aún más el problema", advirtió.

"Y lo más lamentable es que no se ve un intento serio, algún programa o estrategia de solución por parte de las autoridades municipales, quienes no tienen otra salida o pretexto más que el de que no ha llovido", añadió.

Asimismo, Erro Félix consideró que a los navojoenses les ha faltado que exijan con mayor fuerza a su Gobierno el cumplimiento de sus responsabilidades, sobre todo cuando, recordó, el Cabildo aprobó el año pasado una transferencia de 16 millones de pesos al Organismo Operador.

"Esto nunca se reflejó en una mejoría del servicio en la temporada de verano, sino al contrario, se mantuvieron los tandeos por mucho tiempo y en muchas áreas. Y ahora las cosas están iguales o peores", sostuvo.

"Los navojoenses no merecemos pasar por esto una vez más, por culpa de la ineficiencia de Oomapasn, que también sigue reflejándose en muchos drenajes colapsados y afloramientos de aguas negras", agregó la regidora del Partido Revolucionario Institucional.