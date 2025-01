Rinden homenaje póstumo a exgobernador Samuel Ocaña

Con un homenaje póstumo fue despedido el exgobernador Samuel Ocaña García, en el cual se reconoció su trayectoria en la vida política de Sonora, destacando las obras y legado que dejó en el Estado, vistiendo de luto el patio central del Palacio de Gobierno, lugar donde se hicieron presentes familiares y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, además del presidente del Congreso del Estado, Omar del Valle Colosio y personal Militar.

Entre los logros más destacados del político sonorense se encentra la entrega de 88 mil viviendas, y el apoyo a la educación e investigación con la creación del Colegio de Sonora (Colson), del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), la construcción de 5 mil 500 aulas, telesecundarias y preparatorias, además del legado cultural como la Casa de la Cultura y la creación del Museo Cultural en Álamos, el Museo de Historia de Hermosillo y el Museo de los Yaquis en Cajeme.

Asimismo, de impulsar el deporte al construir el Centro de Usos Múltiples (CUM), la edificación de 14 palacios municipales y tres Presas.

"No es fácil encontrar entre los gobernadores a alguien que pudiera caminar entre la gente con los pies bien puestos en el suelo, es el hijo más destacado de Sonora, cuando digo esto me refiero literal a caminar entre la gente, algo que otros políticos que han ocupado la misma responsabilidad que él no podrán hacer. Fue un ejemplo de sencillez", expresó el gobernador del Estado.

Representando a la familia, la nieta de Samuel Ocaña García, quien también funge como jefa de la Oficina del Ejecutivo, Paulina Ocaña Encinas, dijo que su abuelo vive a través de las instituciones que creó y cimentaron las bases del Estado.

"Samuel Ocaña vive a través del pueblo que tanto amó, vive a través de cada uno de nosotros".

Samuel Ocaña García, falleció a sus 93 años de edad el 31 de diciembre del 2024, y gobernó Sonora de 1979 a 1985 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); también se desempeñó como médico y ocupó varios puestos políticos, entre los que se encuentra haber sido alcalde del Municipio de Arivechi, donde nació el 7 de septiembre de 1931