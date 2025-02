Etnia Mayo reclama más de 80 mil hectáreas

Ya es hora que a la etnia se le haga justicia, piden gobernadores tradicionales a la secretaria de la Sedatu, Edna Vega Rangel

Por: Raúl Armenta Rincón

Cinco gobernadores de la Tribu Mayo entregaron a la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, un documento donde piden la localización y asignación de 82 mil hectáreas de terrenos nacionales, para entregarse a la etnia dentro del Plan de Justicia.

Así lo informaron este lunes Aguileo Félix Ayala, Santos Feliciano López Cota, Juan de Dios Osuna Valenzuela, Norberto Buitimea Yocupicio y María del Rosario Avilés Carlón, gobernadores de Tesia, Camoa, Cohuirimpo, Pueblo Viejo y El Júpare, respectivamente.

Dijeron que abordaron a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el marco de una reunión que encabezó el domingo en Ciudad Obregón, entregándole también una relación de predios y sus coordenadas.

"Esperemos que la funcionaria federal retome y dé seguimiento a esta petición que hicimos desde septiembre del 2023; lo que buscamos, con la entrega del documento, es que después no haya pretextos de que ella no sabía, de que no estaba informada", señalaron.

"Necesitamos que avance más el Plan de Justicia y, para nosotros, justicia es que nos restituyan el territorio o que nos den tierras nacionales; desde hace tiempo se ha demandado por lo menos 10 mil hectáreas, pero sabemos que hay muchas más que nos pueden dar", agregaron.

Los gobernadores tradicionales subrayaron que su lucha tiene que ver con un añejo reclamo de territorio, lo que ya tienen bien presente las autoridades del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y otras dependencias involucradas.

Finalmente, mencionaron que en otros lugares del país ya se reanudaron este año las reuniones del Plan de Justicia, por lo que esperan q ue pronto se realicen en esta región.

FRASE

"A pesar de que la Etnia Mayo es la más numerosa de Sonora, sigue sin recibir justicia": Gobernadores mayos