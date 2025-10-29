  • 24° C
Sonora

La escasez de lluvias y los niveles críticos de las presas del Río Yaqui mantienen al sur de Sonora al borde de una emergencia por falta de agua

Oct. 29, 2025
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, miércoles 29 de octubre

El sur de Sonora atraviesa una de las peores crisis hídricas de los últimos años, derivada de la falta de precipitaciones y los bajos niveles de almacenamiento en las presas que forman la cuenca del Río Yaqui, principal fuente de agua para la región.

Al corte del día de ayer, martes 28 de octubre, el volumen conjunto de las principales presas de la cuenca del Río Yaqui alcanzó apenas 2,523.1 millones de metros cúbicos (Mm³). 

NIVEL DE PRESAS HOY 29 DE OCTUBRE

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de este miércoles 29 de octubre, el volumen combinado de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 2,525.8 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa solo el 36% de su capacidad total.

Aunque este registro supera en 1,175.2 Mm³ el volumen del mismo periodo del año pasado, la falta de lluvias constantes mantiene la situación crítica.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS HOY 29 DE OCTUBRE

Entre los tres embalses, se observan diferencias significativas en su nivel de almacenamiento:

  • Presa Angostura: 453.7 Mm³, equivalente al 59.9% de su capacidad, con un aporte de 9.14 m³/s y sin lluvias recientes.
  • Presa Novillo: 1,523 Mm³, es decir, 50.4% de su capacidad total, con un aporte de 34.58 m³/s.
  • Presa Oviáchic: 548.7 Mm³, apenas 17% de su capacidad, sin aportes ni precipitaciones.

En conjunto, los tres embalses registran un aporte de 43.72 m³/s, insuficiente para satisfacer la demanda de agua en los municipios del sur de Sonora, donde la dependencia del Río Yaqui es vital para el desarrollo económico y social de la región.

Autoridades locales y federales han hecho un llamado a la población a hacer un uso responsable del agua mientras se esperan lluvias que puedan aliviar la presión sobre los embalses.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

