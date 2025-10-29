Clima en Sonora hoy, 29 de octubre: Descenso de temperatura y fuertes vientos en el norte del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el análisis meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe detalla que el frente frío número 11 y su masa de aire polar asociada se desplazan sobre el noroeste, norte y noreste del país, lo que provocará un descenso en las temperaturas y vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en regiones del norte y noreste de Sonora.

Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia. La masa de aire polar también propiciará amaneceres fríos a frescos, con temperaturas entre los 3°C y 14°C en zonas montañosas durante los próximos tres días.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO

Hermosillo registró una temperatura mínima de 18°C y humedad del 45%; se espera una máxima de 39°C , con vientos de hasta 40 km/h y cielo despejado.

registró una y humedad del 45%; se espera una , con vientos de hasta 40 km/h y cielo despejado. Ciudad Obregón amaneció con 18°C y 75% de humedad; se pronostica una máxima de 37°C , con rachas de 30 km/h y cielo despejado.

amaneció con 18°C y 75% de humedad; se pronostica una , con rachas de 30 km/h y cielo despejado. En Nogales , la mínima fue de 9°C y se espera una máxima de 29°C ; los vientos podrían alcanzar 50 km/h, con cielo despejado.

, la mínima fue de 9°C y se espera una ; los vientos podrían alcanzar 50 km/h, con cielo despejado. San Luis Río Colorado registró 17°C al amanecer y se prevé una máxima de 35°C , con rachas de hasta 50 km/h y sin posibilidad de lluvia.

registró 17°C al amanecer y se prevé una , con rachas de hasta 50 km/h y sin posibilidad de lluvia. En Navojoa , la mínima fue de 18°C y se espera una máxima de 38°C ; habrá algunos intervalos nubosos, pero sin probabilidad de precipitación.

, la mínima fue de 18°C y se espera una ; habrá algunos intervalos nubosos, pero sin probabilidad de precipitación. Agua Prieta presentó una temperatura mínima de 8°C y se pronostica una máxima de 26°C ; se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h y cielo despejado.

presentó una y se pronostica una ; se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h y cielo despejado. En Guaymas, la mínima fue de 22°C con humedad del 70%, y la máxima alcanzará los 32°C; se prevén rachas de 40 km/h y cielo despejado.

Las autoridades estatales recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, evitar la exposición prolongada al viento, y proteger especialmente a niños, personas mayores y enfermos respiratorios.