Sonora

Clima en Sonora hoy, 29 de octubre: Descenso de temperatura y fuertes vientos en el norte del estado

La masa de aire polar del frente frío 11 estará provocando amaneceres más frescos, sobre todo en la región serrana

Oct. 29, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el análisis meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional y fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe detalla que el frente frío número 11 y su masa de aire polar asociada se desplazan sobre el noroeste, norte y noreste del país, lo que provocará un descenso en las temperaturas y vientos fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en regiones del norte y noreste de Sonora.

Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia. La masa de aire polar también propiciará amaneceres fríos a frescos, con temperaturas entre los 3°C y 14°C en zonas montañosas durante los próximos tres días.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO

  • Hermosillo registró una temperatura mínima de 18°C y humedad del 45%; se espera una máxima de 39°C, con vientos de hasta 40 km/h y cielo despejado.
  • Ciudad Obregón amaneció con 18°C y 75% de humedad; se pronostica una máxima de 37°C, con rachas de 30 km/h y cielo despejado.
  • En Nogales, la mínima fue de 9°C y se espera una máxima de 29°C; los vientos podrían alcanzar 50 km/h, con cielo despejado.
  • San Luis Río Colorado registró 17°C al amanecer y se prevé una máxima de 35°C, con rachas de hasta 50 km/h y sin posibilidad de lluvia.
  • En Navojoa, la mínima fue de 18°C y se espera una máxima de 38°C; habrá algunos intervalos nubosos, pero sin probabilidad de precipitación.
  • Agua Prieta presentó una temperatura mínima de 8°C y se pronostica una máxima de 26°C; se esperan vientos con rachas de hasta 60 km/h y cielo despejado.
  • En Guaymas, la mínima fue de 22°C con humedad del 70%, y la máxima alcanzará los 32°C; se prevén rachas de 40 km/h y cielo despejado.

Las autoridades estatales recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios de temperatura, evitar la exposición prolongada al viento, y proteger especialmente a niños, personas mayores y enfermos respiratorios.

