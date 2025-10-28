  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Toño Astiazarán y Patricia Ruibal inauguran el Tercer Congreso de la Familia

Este fue un espacio dedicado a compartir herramientas, reflexiones y estrategias para fortalecer la unión familiar y el desarrollo personal

Oct. 28, 2025
Se agradeció la entusiasta respuesta del público, que agotó los boletos días antes del evento.
Se agradeció la entusiasta respuesta del público, que agotó los boletos días antes del evento.

Con una asistencia que superó las mil 400 personas, el presidente municipal Antonio "Toño" Astiazarán y su esposa, Patricia Ruibal, presidenta del DIF Hermosillo, inauguraron el Tercer Congreso de la Familia, un espacio dedicado a compartir herramientas, reflexiones y estrategias para fortalecer la unión familiar y el desarrollo personal.

Acompañados por sus hijos Patricia, Antonio y María Paula, los anfitriones dieron inicio al programa de conferencias en Villa Toscana, con la participación de Pablo Fletcher, Valeria de la Torre, Natalia Pérez, Bárbara Anderson y Oso Trava, quienes compartirán experiencias inspiradoras centradas en el aprendizaje, la resiliencia y la esperanza.

AGRADECIMIENTO

Durante su mensaje de bienvenida, Patricia Ruibal agradeció la entusiasta respuesta del público, que agotó los boletos días antes del evento.

"Cada uno de los conferencistas nos brindará herramientas valiosas, reflexiones profundas y mensajes que seguramente moverán nuestras emociones. Hablaremos sobre la amistad verdadera, la resiliencia ante los cambios inesperados, la importancia de elegir un camino libre de adicciones y de vivir con propósito y con un corazón dispuesto a servir", expresó.

COMPROMISO

Toño Astiazarán reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan a las familias hermosillenses, al considerarlas el pilar fundamental de una sociedad sólida.

"Una ciudad como Hermosillo no puede fortalecerse sin familias fuertes. Para lograrlo, necesitamos personas que vean con optimismo el futuro de nuestra comunidad, basadas en la fortaleza de sus valores y en la unión familiar", destacó.

En la inauguración también estuvieron presentes Madeleine Bonnafoux, directora general del DIF Hermosillo; Lisette Salazar, directora de la Familia; así como los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana Patricia Hernández y José Rodríguez. Asistieron además estudiantes, docentes, empresarios y madres y padres de familia comprometidos con construir una mejor sociedad.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

  • Pablo Fletcher: "Tú tienes COMPAS, no AMIGOS"
  • Valeria de la Torre: "Resiliencia en fragmentos"
  • Natalia Pérez: "Abrir puertas al éxito, cerrar puertas a las adicciones"
  • Bárbara Anderson: "Resiliencia, un tema de familia"
  • Oso Trava: "Tácticas de Crack"
Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

Contenido Relacionado
Miles de becas y una nueva unidad de Neurodesarrollo deja Durazo en Navojoa
Sonora

Miles de becas y una nueva unidad de Neurodesarrollo deja Durazo en Navojoa

Octubre 28, 2025

Este fue el beneficio dejado por el gobernador de Sonora durante su visita al municipio

Inician extracciones de la presa del Mocúzari
Sonora

Inician extracciones de la presa del Mocúzari

Octubre 28, 2025

En esta primera etapa, se trata de extracciones de 25 metros cúbicos por segundo, el cual irá incrementando paulatinamente

Jubilados del Issste exigen mejores servicios de salud
Sonora

Jubilados del Issste exigen mejores servicios de salud

Octubre 28, 2025

Hay muchos problemas, en cuanto a especialistas, insumos, infraestructura, traslados, medicinas, entre otras