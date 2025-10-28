Toño Astiazarán y Patricia Ruibal inauguran el Tercer Congreso de la Familia

Con una asistencia que superó las mil 400 personas, el presidente municipal Antonio "Toño" Astiazarán y su esposa, Patricia Ruibal, presidenta del DIF Hermosillo, inauguraron el Tercer Congreso de la Familia, un espacio dedicado a compartir herramientas, reflexiones y estrategias para fortalecer la unión familiar y el desarrollo personal.

Acompañados por sus hijos Patricia, Antonio y María Paula, los anfitriones dieron inicio al programa de conferencias en Villa Toscana, con la participación de Pablo Fletcher, Valeria de la Torre, Natalia Pérez, Bárbara Anderson y Oso Trava, quienes compartirán experiencias inspiradoras centradas en el aprendizaje, la resiliencia y la esperanza.

AGRADECIMIENTO

Durante su mensaje de bienvenida, Patricia Ruibal agradeció la entusiasta respuesta del público, que agotó los boletos días antes del evento.

"Cada uno de los conferencistas nos brindará herramientas valiosas, reflexiones profundas y mensajes que seguramente moverán nuestras emociones. Hablaremos sobre la amistad verdadera, la resiliencia ante los cambios inesperados, la importancia de elegir un camino libre de adicciones y de vivir con propósito y con un corazón dispuesto a servir", expresó.

COMPROMISO

Toño Astiazarán reafirmó su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan a las familias hermosillenses, al considerarlas el pilar fundamental de una sociedad sólida.

"Una ciudad como Hermosillo no puede fortalecerse sin familias fuertes. Para lograrlo, necesitamos personas que vean con optimismo el futuro de nuestra comunidad, basadas en la fortaleza de sus valores y en la unión familiar", destacó.

En la inauguración también estuvieron presentes Madeleine Bonnafoux, directora general del DIF Hermosillo; Lisette Salazar, directora de la Familia; así como los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana Patricia Hernández y José Rodríguez. Asistieron además estudiantes, docentes, empresarios y madres y padres de familia comprometidos con construir una mejor sociedad.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS