Sonora

Miles de becas y una nueva unidad de Neurodesarrollo deja Durazo en Navojoa

Este fue el beneficio dejado por el gobernador de Sonora durante su visita al municipio

Oct. 28, 2025
Más de 4 mil becas universitarias que fueron entregadas y la inauguración de la nueva Unidad de Especialidades en Neurodesarrollo (UEN), fue parte del beneficio que dejó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, durante la gira de trabajo realizada en Navojoa.

El gobernador de Sonora, en compañía del alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, encabezaron el corte del listón de las nuevas instalaciones de la UEN, la segunda que se tiene en Sonora y cuya función será el brindar atención integral para la población con autismo y otros trastornos de neurodesarrollo.

Durazo Montaño hizo mención que esta nueva unidad que operará de forma gratuita, además de que será un espacio donde cada paciente reciba atención médica integral, desde el diagnóstico, pero también con terapia, nutrición y medicina genética especializada.

Resaltó que esta unidad, brindará apoyo también a los padres de familia que tienen hijos especiales con requerimientos de tratamientos y terapias y que no podrían costear este tipo de atención.

Pero también, durante la gira de trabajo, el gobernador encabezó la entrega de 4 mil 416 becas a estudiantes universitarios, a quienes pidió esforzarse en su preparación y estar convencidos de que la educación siempre será clave para lograr el éxito.

"Un apoyo que reconoce el esfuerzo de nuestras y nuestros estudiantes universitarios y les brinda las herramientas para continuar con su formación académica. La educación es y será siempre la igualadora de las oportunidades en Sonora", concluyó.

Edgar Coronado
