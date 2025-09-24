  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, miércoles 24 de septiembre

La sequía en Sonora mantiene en niveles críticos el almacenamiento de agua, con la cuenca del Río Yaqui apenas al 28.4% de su capacidad

Sep. 24, 2025
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, miércoles 24 de septiembre

La prolongada sequía que afecta al sur de Sonora ha colocado a la región en un escenario crítico: los embalses de la cuenca del Río Yaqui, vitales para el abasto de agua a la población y al sector agrícola, registran niveles alarmantemente bajos que amenazan la seguridad hídrica y alimentaria.

Al corte del lunes 22 de septiembre, el volumen conjunto de los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 1,959.8 millones de metros cúbicos (Mm³).

NIVEL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte de hoy miércoles 24 de septiembre, las presas Angostura, Novillo y Oviáchic almacenan en conjunto 1,989.5 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale apenas al 28.4% de su capacidad total.

Aunque esta cifra representa un incremento de 606.5 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, el panorama sigue siendo de preocupación por la falta de lluvias que repongan los embalses.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El reporte detalla el estado actual de cada embalse que se encuentran en niveles de almacenamiento preocupantes:

  • Presa Angostura: 279.9 Mm³, al 36.7% de su capacidad, con un aporte de 38.25 m³/s.
  • Presa Novillo: 1,262.8 Mm³, al 41.8% de su capacidad, con un aporte de 122.69 m³/s.
  • Presa Oviáchic: 446.8 Mm³, apenas al 13.8% de su capacidad, con un aporte de solo 2.84 m³/s.

En conjunto, los tres embalses recibieron un aporte de 163.78 m³/s, volumen insuficiente para cubrir las necesidades de consumo humano, agrícola e industrial en la región.

La falta de precipitaciones ha dejado extensas áreas de cultivo en riesgo, con productores enfrentando pérdidas considerables y comunidades que dependen del campo viviendo en incertidumbre por la escasez de agua.

La crisis hídrica en Sonora refleja una problemática que se ha intensificado con el paso de los años y que hoy obliga a replantear estrategias de manejo del agua, a fin de garantizar la supervivencia de miles de familias y la estabilidad productiva en el sur del estado.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy miércoles 24 de septiembre: Calor extremo y lluvias por monzón para el estado
Sonora

Clima en Sonora hoy miércoles 24 de septiembre: Calor extremo y lluvias por monzón para el estado

Septiembre 24, 2025

El estado enfrentará temperaturas extremas de hasta 45°C, combinadas con lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento

Jitonhueca, en el olvido
Sonora

Jitonhueca, en el olvido

Septiembre 24, 2025

Pobladores claman por ayuda a los tres niveles de Gobierno; hay problemas que se complicaron con las lluvias

INE: Partidos políticos tendrán más de 7 mil millones de pesos en 2026
Sonora

INE: Partidos políticos tendrán más de 7 mil millones de pesos en 2026

Septiembre 23, 2025

La variación de montos para cada partido depende del número total de ciudadanos inscritos en su padrón electoral