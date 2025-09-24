Clima en Sonora hoy miércoles 24 de septiembre: Calor extremo y lluvias por monzón para el estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles 24 de septiembre persistirá un ambiente caluroso en gran parte de Sonora, con temperaturas que alcanzarán hasta los 45 °C, mientras que el monzón mexicano favorecerá la presencia de tormentas eléctricas, lluvias y rachas de viento en diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el pronóstico basado en información del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Estados Unidos, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de calor extremo sobre el noroeste, centro y sur del estado, donde se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C.

MONZÓN MEXICANO PROVOCARÁ LLUVIAS EN EL ESTADO

El monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, provocará lluvias moderadas a fuertes de entre 25 y 50 milímetros, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h durante la tarde y noche, principalmente en el norte, noreste, centro y sur del estado.

Asimismo, Protección Civil advirtió que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país entre el 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará un ligero descenso en las temperaturas y un aumento en la generación de tormentas durante el próximo fin de semana en Sonora.

En cuanto a los fenómenos tropicales, se mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical "Narda", localizada en el Océano Pacífico, aunque hasta el momento no representa riesgos directos para territorio nacional.

CLIMA EN SONORA HOY 24 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO:

Temperatura mínima de 29 °C y máxima de 45 °C.

Una humedad relativa del 50%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 10% de probabilidad de lluvia.

CIUDAD OBREGÓN:

Una temperatura mínima de 28 °C y máxima de 42 °C.

Con una humedad relativa del 70%.

Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielos despejados y 10% de probabilidad de lluvia.

NOGALES:

Temperatura mínima de 20°C y máxima de 36°C.

Con una humedad relativa del 75%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Con cielo mayormente despejado y 30% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Temperatura mínima de 26°C y máxima de 43°C.

Una humedad relativa del 60%.

Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo despejado y sin probabilidad de precipitación.

NAVOJOA:

Una temperatura mínima de 27°C y máxima de 41°C.

Con una humedad relativa del 85%.

Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo despejado y 30% de probabilidad de lluvia.

AGUA PRIETA:

Temperatura mínima de 21°C y máxima de 35°C.

Con una humedad relativa del 80%.

Se esperan vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.

Cielo mayormente despejado y 20% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS:

Temperatura mínima de 29°C y máxima de 38°C.

Una humedad relativa del 70%.

Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.

Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender los avisos oficiales, especialmente en las zonas donde se prevén tormentas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.