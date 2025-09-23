Instituto de becas listo para registro de Becaterapias

Esta semana será activada la convocatoria para el programa de Becaterapias para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual, para que reciban un monto de 14 mil pesos a través del Instituto de becas y crédito educativo del Estado de Sonora, la cual permanecerá abierta a partir de este jueves 25 de septiembre hasta el 10 de octubre de este año.

Esta es una beca especial que abre la convocatoria una vez al año, y tiene como objetivo apoyar en terapias de rehabilitación, Trastorno del espectro autista, síndrome de down o parálisis cerebral.



Una vez concluida la convocatoria, esta se otorga de forma individual a más de 2 mil personas, y este año se alcanzó a otorgar 39 millones 494 mil pesos.



Los registros para los interesados en este beneficio tendrán hasta el viernes 10 de octubre para inscribirse a través del portal oficial www.becasycredito.sonora.edu. mx y será hasta el 14 de noviembre cuando se publiquen los resultados.



Cabe destacar que para poder participar por una de estas becas, es importante contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento, identificación oficial vigente, credencial de discapacidad expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (Sistema DIF Sonora) y el certificado discapacidad con diagnóstico.



Además, se debe proporcionar un plan de trabajo para el paciente, debidamente requisitado y firmado por el centro terapéutico o terapeuta especializado que se encuentre en el registro verificado por la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora.



En caso de que el terapeuta no integre dicho registro, el solicitante de la beca deberá adjuntar la documentación necesaria que la Secretaría de Salud del Estado, solicita para integrar dicho registro.