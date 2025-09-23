Atenderán baches en Navojoa, lo harán con concreto hidráulico

El alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, anunció un programa emergente para dar atención a la presencia de baches que se tienen en la ciudad, en el que se contempla que estos sean atendidos con concreto hidráulico, logrando una mayor durabilidad.

El munícipe arrancó el programa sobre la intersección Diagonal Juárez e Hidalgo, una zona que en los últimos días había sido evidenciado por los usuarios ante las deplorables condiciones que se presentaban, por lo que confirmó que se construirá un crucero con concreto hidráulico para mejorar las condiciones.

Elías Retes señaló que estas acciones serán replicadas en el resto de la ciudad, al considerar el mal estado que presentan muchas vialidades y la importancia de contar con calles en óptimas condiciones.

"Saldremos a toda la ciudad para atender el problema de baches, el retraso que se había presentado era porque se estaba esperando a que terminaran las lluvias, por lo que ya se iniciarán con la restauración en donde se necesite", pronunció.

Para ello, dijo que se asignó una cuadrilla de alrededor de 30 trabajadores, quienes estarán cubriendo dicha necesidad y dar solución lo más pronto posible.

Cabe destacar que en la última semana, las quejas a través de las redes sociales por el mal estado de las calles, se había hecho más evidente, al considerar que representaba daños en los automóviles que diariamente circulan por la ciudad, desde ponchaduras hasta impacto en suspensión.