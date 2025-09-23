Rehabilitan la carretera

Personal de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado comenzó los trabajos de rehabilitación de la carretera Navojoa-Tesia, la cual fue bloqueada recientemente por vecinos de varias comunidades.
“Pero no están haciendo lo que hemos exigido, que es la ampliación de por lo menos un metro a ambos lados”, señaló Sixto Calixto Félix Moroyoqui, líder de los vecinos.
Indicó que la dependencia realiza trabajos de recarpetización, “pero esto no disminuirá el número de accidentes; al contrario, podrían aumentar”.
“Nuestra petición es muy clara: el problema es lo angosto de la carretera, que tiene solamente seis metros de ancho. Pedimos que se amplíe a ocho o nueve metros, lo que reduciría notablemente el riesgo de percances”, afirmó.
“Lamentablemente, aquí ha habido muchos accidentes; muchas personas han fallecido. Apenas caben dos carros”, subrayó el dirigente de la Guardia Tradicional de Tesia.
Dijo que, a pesar de las varias manifestaciones de protesta que han realizado, las autoridades no les han dado una respuesta ni una explicación directa sobre lo que están haciendo o planean hacer.
“A lo mejor tienen contemplado ampliar la rúa el próximo año, pero no nos informan nada”, aseguró Félix Moroyoqui.
“Ya tenemos muchos años con esta problemática, donde el peligro de morir está latente todos los días al pasar por esta carretera tan peligrosa”, añadió.