  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Rehabilitan la carretera

Hace días, vecinos de distintos poblados la habían bloqueado en reclamo de atención

Sep. 23, 2025
Rehabilitan la carretera

Personal de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado comenzó los trabajos de rehabilitación de la carretera Navojoa-Tesia, la cual fue bloqueada recientemente por vecinos de varias comunidades.

“Pero no están haciendo lo que hemos exigido, que es la ampliación de por lo menos un metro a ambos lados”, señaló Sixto Calixto Félix Moroyoqui, líder de los vecinos.

imagen-cuerpo

Indicó que la dependencia realiza trabajos de recarpetización, “pero esto no disminuirá el número de accidentes; al contrario, podrían aumentar”.

“Nuestra petición es muy clara: el problema es lo angosto de la carretera, que tiene solamente seis metros de ancho. Pedimos que se amplíe a ocho o nueve metros, lo que reduciría notablemente el riesgo de percances”, afirmó.

“Lamentablemente, aquí ha habido muchos accidentes; muchas personas han fallecido. Apenas caben dos carros”, subrayó el dirigente de la Guardia Tradicional de Tesia.

imagen-cuerpo

Dijo que, a pesar de las varias manifestaciones de protesta que han realizado, las autoridades no les han dado una respuesta ni una explicación directa sobre lo que están haciendo o planean hacer.

“A lo mejor tienen contemplado ampliar la rúa el próximo año, pero no nos informan nada”, aseguró Félix Moroyoqui.

“Ya tenemos muchos años con esta problemática, donde el peligro de morir está latente todos los días al pasar por esta carretera tan peligrosa”, añadió.

imagen-cuerpo

La carretera Navojoa-Tesia tiene una longitud de 11.5 kilómetros

Raúl Armenta Rincón
Raúl Armenta Rincón
Contenido Relacionado
Primera Clínica del Bienestar Animal podría estar lista a fin de año
Sonora

Primera Clínica del Bienestar Animal podría estar lista a fin de año

Septiembre 22, 2025

Desde septiembre de 2024 fueron anunciadas un total de tres clínicas, de las cuales una ya está a punto de concluir

Museo Regional abrirá nueva temporada para ingresar a celdas
Sonora

Museo Regional abrirá nueva temporada para ingresar a celdas

Septiembre 22, 2025

Actualmente, el ingreso general es de manera gratuita, por lo que se invita a la población en general a que acudan a los talleres

Madres Buscadoras de Sonora encuentran cuerpo calcinado
Sonora

Madres Buscadoras de Sonora encuentran cuerpo calcinado

Septiembre 22, 2025

El colectivo dijo que no es la primera vez que logran encontrar a personas reportadas como desaparecidas, gracias a las llamadas anónimas que reciben