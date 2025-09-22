Primera Clínica del Bienestar animal podría estar lista a fin de año

Son 21.3 millones de pesos la inversión que se anunció para la construcción de dos veterinarias "Clínicas del Bienestar animal", de la cuales Carolina Araiza Sánchez, directora de Protección y Bienestar Animal del Gobierno del Estado, dijo que la ubicada en el Centro ecológico lleva un avance de 95 por ciento de avance y esperan recibirla finales de año.

Desde septiembre del 2024 fueron anunciadas un total de tres clínicas, una en el en Centro Ecológico del Estado, otra en las instalaciones del parque urbano La Sauceda, y una más en un terreno que fue donado al gobierno del estado, por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en donde aún no se ha iniciado la obra que sería con recurso del gobierno.

Araiza Sánchez, dijo que la clínica ubicada en el Centro Ecológico ya cuenta con gran avance, y que están trabajando en el tema del equipamiento para iniciar con el servicio a finales de este año o bien a principios del 2026, mientras que la clínica que estaría ubicada en el parque urbano La Sauceda, continúa en espera.

El año pasado se había anunciado que la clínica del Centro Ecológico del Estado de Sonora y ya llevaba un avance significativo en terracerías, zapatas, muros, castillos y muros, además se destacó que contarían con áreas de consultorios, rayos X, hospitalización, laboratorio, preoperatorios, baños, estacionamiento y sala de espera.

Además, se tenía contemplado que cada clínica brindaría atención veterinaria gratuita en algunos servicios o de bajo costo en algunas atenciones, y que el servicio se prestaría para animales de compañía, como perros y gatos.

Por otra parte, hasta el momento las asociaciones civiles apoyadas por la dirección de bienestar animal, se encuentran ofreciendo servicio de esterilización de forma aleatoria en los distintos municipios.