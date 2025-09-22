Madres Buscadoras de Sonora encuentran cuerpo calcinado

Luego de una llamada anónima, las Madres Buscadoras de Sonora, acudieron al punto reportado por la parte trasera del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde lograron encontrar los restos de una persona calcinada, tales como el cráneo y la dentadura, informó el colectivo.

Las buscadoras subrayaron que no es la primera vez que logran encontrar a personas reportadas como desaparecidas, gracias a las llamadas anónimas que reciben y les informan de puntos o pistas que les sirven para las localizaciones de personas.

“Desde enero recibimos el llamado anónimo, y desde entonces estamos en búsqueda en este lugar donde localizamos a la persona. Agradecemos a las autoridades que nos acompañan, como la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora y a quienes con sus llamadas anónimas nos ayudan a localizarlos a que vuelvan a casa”, expresaron las Madres Buscadoras.

Por su parte las Buscadoras por la Paz Sonora, reportaron que concluyeron la semana con cinco búsquedas positivas y que este domingo estuvieron peinando una zona en el Poblado Miguel Alemán, que también pertenece al Municipio de Hermosillo, y que las actividades las realizaron pese al registro de un caluroso día.

Además, Cecilia Delgado, coincidió con el colectivo de Madres Buscadoras sobre la importancia de las llamadas anónimas que les brindan datos para poder localizar a sus familiares con ayuda de las autoridades que siempre las acompañan para poder regresar a los localizados a casa para una sepultura digna y que también la familia pueda descansar.

También recordó que se han reunido con buscadoras de otros estados de México, para unir fuerzas en la gestión de más apoyo, y el intercambio de experiencias como parte de la fortaleza y apoyo entre ellas y los que salen a búsqueda.