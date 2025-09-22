  • 24° C
Sonora

Alumnos sonorenses triunfan en Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Los estudiantes superaron las diferentes etapas eliminatorias del Búho Matemático 2025, competencia organizada por la Unison y la SEC

Sep. 22, 2025
Se reconoció el desempeño de los integrantes de la Delegación Sonora

Con menciones honoríficas y medallas de plata y bronce, estudiantes sonorenses destacaron en la novena Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), donde representaron con gran talento a la Entidad.

Los integrantes de la Delegación Sonora, conformada por nueve alumnos de primarias y secundarias públicas y particulares de diversos municipios del Estado, compitieron con más de 270 participantes de 31 entidades del país, en el evento nacional realizado del 18 al 21 de septiembre en Oaxtepec, Morelos.

RECONOCIMIENTO

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, reconoció el desempeño de los integrantes de la Delegación Sonora, a quienes felicitó por el conocimiento y esfuerzo con el que inspiran a más niñas, niños y jóvenes a seguir sus sueños.

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en coordinación con la Universidad de Sonora (Unison), brindó respaldo y acompañamiento académico, logístico y formativo a cada uno de los participantes.

Los estudiantes superaron las diferentes etapas eliminatorias del Búho Matemático 2025, competencia organizada por la Unison y la SEC.

DELEGACIÓN SONORA

Nivel 1

  • David Sebastián Sánchez Escobar, mención honorífica.
  • Luis Óscar Auyón Luna, mención honorífica.
  • Francisco Manuel Valle Kirk, medalla de plata.

Nivel 2

  • René Aniello Corella Piña, medalla de bronce.
  • Adrián Pérez Granados, mención honorífica.
  • Santiago Romero Meneses, mención honorífica.

Nivel 3

  • Sebastián Preciado Molina, medalla de bronce.
  • Fabián Arturo Granados Ibarra, medalla de plata.
Luis Flores
