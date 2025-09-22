Inicia obra del libramiento norponiente de Hermosillo

Este lunes inició la primera etapa de la obra del libramiento norponiente de Hermosillo, el cual tendrá una extensión 3.8 kilómetros y una inversión de 179. 5 millones de pesos, que consistirá en una carretera de cuatro carriles, lo que beneficiará al cuidado de las calles de la ciudad al brindar una opción de tránsito a los vehículos de carga pesada que trasladan mercancía, detalló el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Tal como lo había anunciado en su reciente informe de resultados, celebrado el pasado viernes, ya se inició la construcción del primer libramiento carretera municipal en México que conectará por fuera de la ciudad la carretera Bahía de Kino con la Carretera Internacional rumbo a Nogales.

"El libramiento norponiente va hacer que la vía sea más rápida y proporcionar una ruta que permita transportar mercancía desde la costa de Hermosillo hasta la frontera u otros puntos sin que este afecte el tráfico de la ciudad. Esta obra se traducirá en menos tráfico pesado en nuestras calles y reducción de tiempos de traslado", indicó Astiazarán Gutiérrez.

Esta es la primera de tres etapas y se está invirtiendo más 179. 5 millones de pesos, para trabajar desde la carretera 100 hasta el punto conocido como Fenosa, contando con cuatro carriles, dos para cada sentido, con una extensión de 27 metros, y separados por un camellón de cuatro metros.

El Alcalde resaltó que esta obra se realizará con recurso propio del ayuntamiento de Hermosillo a través de un modelo que será ejemplo para otros municipios de México, al relocalizarse en colaboración con la iniciativa privada para no comprometer los recursos del municipio, lo que calificó como una acción de confianza mutua.