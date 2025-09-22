Histórica renovación de maquinaria en Navojoa

Durante el último año, el Ayuntamiento de Navojoa logró la compra de más de 35 vehículos para la operatividad propia de varias dependencias y paramunicipales, después de veinte años de no hacerlo en tal magnitud, con disciplina financiera y favorecido por el pago de impuestos fiscales y servicios de los navojoenses, informó el alcalde Jorge Alberto Elías Retes.

Entre las unidades, nuevas y seminuevas, cuya inversión supera los 35 millones de pesos, hay dos pipas de agua; una excavadora; dos retroexcavadoras; 22 pick-up nuevas; cinco ambulancias; una grúa canasta; una bombera Spartan, y tres camiones Vactor, para trabajos de SIUE, Oomapasn, DIF, Dirección de Salud, Departamento de Bomberos y Servicios Públicos, precisó.

"El Ayuntamiento nunca había adquirido maquinaria nueva ni usada, salvo dos retroexcavadoras", indicó. "Hoy, después de casi veinte años, no sólo la tenemos, sino que además dejamos de pagar rentas, lo que representa un gran ahorro para la administración pública. Todavía falta adquirir más y lo haremos en lo que resta del año y el próximo, pero con esto ya dimos un gran paso".

Señaló que esa flotilla vehicular se priorizó siguiendo el objetivo institucional del equipamiento digno a las dependencias para la eficiencia en los servicios públicos, el agua potable y drenaje sanitario, que resultan una prioridad urgente, así como las vialidades, entre otros renglones.

Mientras antes se adquirían automóviles para funcionarios, ahora su Gobierno invierte en maquinaria para el trabajo diario en beneficio del pueblo, afirmó Elías Retes.

"Son de la ciudadanía y el compromiso es darle uso planificado, organizado y, sobre todo, resultados a la vista de todos", puntualizó.

El alcalde Jorge Elías Retes agradece a los contribuyentes por el pago de impuestos que hizo posible la adquisición de la maquinaria