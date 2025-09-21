Tribu Mayo vuelve a bloquear la carretera de Etchojoa

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo bloquearon la carretera de Etchojoa en el tramo situado a la altura del Dren de la 14, antes de llegar a la Vasconia, con el objetivo de movilizarse una vez más ante el incumplimiento de autoridades federales, quienes no han atendido las demandas de restitución de territorio, agua y desarrollo, dentro del Plan de Justicia.

En una movilización en la que participaron alrededor de 200 integrantes de la tribu, por un periodo de 40 minutos, explicaron que representan medidas complementarias para buscar ser atendidos por la autoridad, esto a la par con el plantón de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que se mantiene desde mayo pasado.

Indalecio Alcántar Neyoy, coordinador de Consejeros Tribales, describió que primeramente se realizó una reunión en la ramada tradicional y posteriormente se realizaron las movilizaciones, lo que además, es solo una muestra de las acciones que van a seguir realizando si no les brindan soluciones.

"El objetivo era mandar una señal, decidimos tomar estas medidas complementarias ante la falta de respuesta a la invitación que le hicimos a Víctor Suárez, procurador Agrario en representación del Gobierno Federal", describió.

Estas movilizaciones, sentenció, es solo un aviso, por lo que de persistir la postura del Gobierno, buscarán incrementar la presión social.

Para este lunes, mencionó que se buscará el lograr canales de comunicación con el Gobierno Federal junto al presidente municipal de Etchojoa, Arturo Robles, con lo que se logre atender las promesas que siguen si avanzar.

DATO:

Este es el segundo bloqueo de la carretera que realiza la Tribu Mayo en el presente mes, la anterior se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre.