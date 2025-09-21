Profeco llama a tramitar testamento

En el marco de mes del testamento, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invita a la ciudadanía a realizar este trámite para ahorrar costos a futuro aprovechando los descuentos y promociones que hay en septiembre que en el caso de Sonora llega a través del programa de Fortalecimiento Notarial (FONAL) promovido por el colegio de notarios.

Detalló que un testamento es un documento en el que se expresa tu voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos de materiales como casa, terreno, vehículo, cuentas bancarias, entre otros, así como las personas que participarán en el cumplimiento de tus decisiones, las cuales pueden fungir como albacea, tutor, curador o legatario.

La procuraduría dijo que únicamente los notarios pueden generar este documento de acuerdo a la información que se le proporcione, es decir, de bienes y quienes serán los beneficiados, además destacó que existen diferentes tipos de testamento, pero la modalidad de "testamento abierto" es el más común, debido a que no requiere testigos, salvo en casos especiales, como cuando no se puede emitir la firma del documento, que cuente con alguna discapacidad o que el solicitante no sepa leer.

También destacó que el testamento ofrece seguridad jurídica, evita conflictos entre familiares, y que puede ser modificado cuantas veces lo deseen, pero que se debe tomar en cuenta que cada vez que se hace uno nuevo, el anterior se invalida automáticamente.

"No dejar un testamento no significa que los herederos legales perderán sus derechos, pero sí implica que tendrán que enfrentarse a trámites más complejos y, en muchos casos, costosos", indicó la dependencia, haciendo del conocimiento general que hacer un testamento no es solo para quienes tienen un gran patrimonio, sino para cualquier persona que desea dejar clara su voluntad, evitar conflictos.

Hizo hincapié en que los ciudadanos que no cuentan con este documento jurídico, entonces la ley decidirá por ellos, lo que lleva a procesos largos y costosos ante tribunales judiciales que pudieran resultar dolorosos para tus familiares.

FUNCIÓN DE PARTICIPANTES EN TESTAMENTO:

- Albacea: Entregará los bienes a los herederos.

-Tutor: Se encomienda el cuidado y educación de las hijas e hijos menores de edad.

- Curador: Vigilará que la tutora o el tutor desempeñe bien su cargo.

- Legatario: Adquiere los bienes a título particular, por lo tanto, debe especificarse con claridad el bien que se va a dejar.