Sonora en espera de nueva ruta aérea Hermosillo-Phoenix

Antes de finalizar el año, se contará con un vuelo diario de Hermosillo a Phoenix Arizona, con capacidad para transportar a 128 pasajeros con el objetivo de fortalecer el que ya se encuentra vigente, informó Roberto Gradillas Pineda, titular de la Secretaría de Economía y Turismo del Estado de Sonora.

El funcionario dijo que será entre los meses de noviembre y diciembre cuando entre en operación esta estrategia que al mismo tiempo impulsará la derrama económica en el estado debido a la próxima temporada del turismo cinegético.

"Estamos trabajando con el aeropuerto de Phoenix y también con American Airlines, para contar con un vuelo diario con una capacidad de 128 pasajeros a Phoenix, lo que va a generar una derrama económica importantísima", expresó Gradillas Pineda.

Dijo que esta gestión la ha hecho el gobernador para fortalecer la inversión en los aeropuertos. "En los últimos cinco años, nada más para dimensionar, se invirtieron alrededor de 400 millones de pesos en el aeropuerto de nuestra ciudad capital, es el aeropuerto internacional que más recibe turistas, que rompió récords nunca antes vistos en recepción de pasajeros".

Asimismo, señaló que en los siguientes cinco años y que el grupo aeroportuario del Pacífico ya anunció 1.079 millones de pesos que inversión que fortalecerán el hangar, los espacios donde podrán dormir las aeronaves, y que van a generar también más espacios para nuevos horarios.

"Eso va a fomentar muchísimo el turismo y es una gestión importantísima del gobernador que va a impulsar más conectividad y no solamente en Hermosillo, sino también en Guaymas y en Obregón", puntualizó Gradillas Pineda.