Llegarán 3 mil agentes de patrulla fronteriza

A partir del próximo año fiscal de Estados Unidos, el cual inicia el 1 de octubre del 2025, se agregarán 3 mil agentes en la patrulla fronteriza a lo largo de toda su frontera sur, informó Roberto B. Domínguez, Jr. subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Esta nueva estrategia por parte de Estados Unidos se aplicará en toda su frontera sur sin excepciones, es decir, los agentes estarán distribuidos para reforzar California, Arizona, Nuevo México y Texas, que colindan con los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente.

“El plan de nosotros en año fiscal es tener más apoyo del que hemos tenido con esta nueva administración, la vigilancia estará más fuerte en las zonas de alto riesgo y nos vamos a expandir a zonas donde la patrulla fronteriza no llegaba desde hace mucho tiempo”, señaló Roberto B. Domínguez.

Respecto a la llegada de más oficiales dijo que contemplan que de octubre del 2025 que es cuando inicia el año fiscal estadounidense hasta el 30 de septiembre del 2026 que culmine, es cuando se verá un gran cambio en los resultados de esta estrategia.

El subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, resaltó que, aunque la seguridad en la frontera se va a reforzar, esto no significa que se disminuyen los riesgos del trayecto que siguen los migrantes al querer cruzar hacia ese país, puesto que hay factores como el clima, fauna y ecosistema que representan un peligro.

“Por ejemplo el paso Texas está cerca pero no saben que hay que cruzar alambres y muro de 30 pies (9.144 m) y hemos visto a varios fallecidos, luego está también el canal de cinco o seis pies largo, y el agua se ha llevado varias a personas y luego una carretera”, puntualizó, Roberto B. Domínguez.