Clima en Sonora hoy, 22 de septiembre: Se aproxima un frente frío, pero el calor sigue azotando a la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 22 de septiembre, basado en el análisis de diversas fuentes oficiales, incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras agencias meteorológicas de los Estados Unidos.
CLIMA MUY CALUROSO EN GRAN PARTE DEL ESTADO
El posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso en el noroeste, centro y sur del estado de Sonora. Se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 40°C y 45°C en varias localidades.
TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RACHAS DE VIENTO
Por otro lado, el monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, generará tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (entre 25 y 50 mm) y fuertes rachas de viento superiores a los 60 km/h. Estas condiciones afectarán principalmente a las regiones del norte, noroeste, noreste, este, centro y sur del estado en el horario vespertino.
FRENTE FRÍO EN EL NOROESTE DEL PAÍS
A partir del 25 de septiembre, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México, lo que generará fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas en el estado de Sonora.
VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL "NARDA"
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia la tormenta tropical "Narda" ubicada en el Océano Pacífico. Aunque en este momento no se prevé que genere efectos directos sobre territorio mexicano, la situación será monitoreada de cerca en los próximos días para evaluar su posible evolución.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Amaneció con una temperatura mínima de 29°C y una humedad relativa del 70%. Se espera una máxima de 41°C, con cielos despejados y un 20% de probabilidad de precipitación. Se prevén vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- Ciudad Obregón: Temperatura mínima de 28°C y humedad relativa del 85%. Máxima esperada de 41°C con cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación. Se espera viento moderado con rachas de 40 km/h.
- Nogales: Registra una mínima de 18°C y humedad del 90%. Se pronostica una máxima de 32°C con cielos despejados y 40% de probabilidad de precipitación. Los vientos serán de 10 km/h, con rachas de 40 km/h.
- San Luis Río Colorado: La temperatura mínima fue de 26°C con una humedad del 50%. Se espera una máxima de 37°C, cielos despejados y sin probabilidad de precipitación. Los vientos serán de 15 km/h con rachas de 40 km/h.
- Navojoa: Amaneció con 28°C de mínima y 80% de humedad. Se prevé una máxima de 40°C, con cielos mayormente despejados y un 30% de probabilidad de precipitación. Los vientos alcanzarán los 40 km/h.
- Agua Prieta: Temperatura mínima de 19°C y 80% de humedad. Se espera una máxima de 34°C, cielos con algunos intervalos nubosos y 40% de probabilidad de precipitación. Los vientos serán moderados, de hasta 40 km/h.
- Guaymas: Con una mínima de 29°C y una humedad del 70%, se espera una máxima de 36°C con cielos mayormente despejados. La probabilidad de precipitación es solo del 15%, pero los vientos serán más fuertes, con rachas de 50 km/h.