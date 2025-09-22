Clima en Sonora hoy, 22 de septiembre: Se aproxima un frente frío, pero el calor sigue azotando a la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este lunes 22 de septiembre, basado en el análisis de diversas fuentes oficiales, incluyendo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras agencias meteorológicas de los Estados Unidos.

CLIMA MUY CALUROSO EN GRAN PARTE DEL ESTADO

El posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente muy caluroso en el noroeste, centro y sur del estado de Sonora. Se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 40°C y 45°C en varias localidades.

TORMENTAS ELÉCTRICAS Y RACHAS DE VIENTO

Por otro lado, el monzón mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, generará tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (entre 25 y 50 mm) y fuertes rachas de viento superiores a los 60 km/h. Estas condiciones afectarán principalmente a las regiones del norte, noroeste, noreste, este, centro y sur del estado en el horario vespertino.

FRENTE FRÍO EN EL NOROESTE DEL PAÍS

A partir del 25 de septiembre, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de México, lo que generará fuertes rachas de viento y un descenso ligero en las temperaturas en el estado de Sonora.

VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL "NARDA"

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia la tormenta tropical "Narda" ubicada en el Océano Pacífico. Aunque en este momento no se prevé que genere efectos directos sobre territorio mexicano, la situación será monitoreada de cerca en los próximos días para evaluar su posible evolución.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA