Clima en Sonora hoy martes 23 de septiembre: altas temperaturas y pronóstico de tormentas

Este martes 23 de septiembre, Sonora enfrentará un ambiente extremo debido a la combinación de fenómenos meteorológicos que propiciarán temperaturas muy calurosas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.
El posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor intenso en el noroeste, centro y sur, donde se esperan máximas de entre 40 y 45 grados Celsius.
ALTAS TEMPERATURAS Y PRONÓSTICO DE TORMENTAS
A la par, la presencia del monzón mexicano, en interacción con divergencia en altura, favorecerá la generación de tormentas eléctricas con lluvias de moderadas a fuertes (25 a 50 mm), así como rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en municipios del norte, noroeste, noreste, este, centro y sur, principalmente durante la tarde-noche.
Por otro lado, se anticipa la llegada de un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país entre el 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará un ligero descenso en las temperaturas y aumento en la velocidad de los vientos en Sonora.
En cuanto al Pacífico mexicano, se mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical “Narda”, que continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste sin representar efectos directos para el territorio nacional en este momento.
CLIMA EN SONORA HOY 23 DE SEPTIEMBRE
HERMOSILLO
- Temperatura mínima de 29 °C y máxima de 43 °C.
- Una humedad relativa del 60%.
- Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
- Cielos despejados y 10% de probabilidad de lluvia.
CIUDAD OBREGÓN
- Temperatura mínima de 28 °C y máxima de 42 °C.
- Una humedad del 80%.
- Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- Cielos despejados con 10% de probabilidad de precipitación.
NOGALES
- Temperatura mínima de 18°C y máxima de 33°C.
- Humedad del 85%.
- Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de lluvia.
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Temperatura mínima de 26°C y máxima de 40°C.
- Una humedad del 60%.
- Vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h.
- Cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.
NAVOJOA
- Temperatura mínima de 27°C y máxima de 41°C.
- Una humedad del 85%.
- Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- Se esperan cielos despejados con 30% de probabilidad de lluvia.
AGUA PRIETA
- Temperatura mínima de 20°C y máxima de 34°C.
- Humedad del 80%.
- Vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h.
- Cielos mayormente despejados con 20% de probabilidad de precipitación.
GUAYMAS
- Temperatura mínima de 29°C y máxima de 37°C.
- Humedad del 70%.
- Vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h.
- Cielos despejados y sin pronóstico de lluvias.
Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y extremar precauciones ante la posible presencia de tormentas y ráfagas de viento en distintas zonas de la entidad.