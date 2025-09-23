Centro de Neurodesarrollo brinda más de dos mil atenciones

Son más de dos mil cien niños de condición especial los que han atendido dentro del Centro de Neurodesarrollo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), que analiza además de autismo, todas las áreas de la neurodivergencia, señaló Luis Alonso Osuna Cota, Director General de Isssteson.

Dijo que, desde febrero a la fecha, prácticamente a ocho meses de su formación, el Centro de Neurodesarrollo ya es un referente nacional y que alcanzar el número de atención como lo han hecho ha sido complicado, pero también están trabajando en Nogales, y de igual forma lo harán en Cajeme y Navojoa.

“Tres de cada cien niños tienen neurodivergencia, hoy Isssteson está abriendo espacios para poder atender a estos niños que no tienen ninguna enfermedad, tienen una condición y hay que dirigirlos e integrarlos a la sociedad, son niños de mucha inteligencia, de mucha capacidad, pero hay que darles un trato para que puedan estar ahí, eso es lo que estamos haciendo con el neurodesarrollo”, expresó Osuna Cota.

En febrero de este año, fue inaugurado Unidad de Neurodesarrollo de Isssteson en Hermosillo, para fortalecer el servicio de la Institución en beneficio de los derechohabientes y además evitar la subrogación del servicio al contar con personal propio y las instalaciones necesarias para la atención.

Por otra parte, al contar con personal capacitado, las instalaciones necesarias y con el objetivo de disminuir las subrogaciones, las autoridades gubernamentales estimaron en que se podría generar un ahorro anual de 2.5 millones de pesos.

Actualmente, no hay una precisión sobre la cantidad de personas autistas en Sonora, pero una estimación de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es alrededor de tres mil personas autistas en el Estado.