Jitonhueca, en el olvido

Habitantes de la comunidad de Jitonhueca, en el Municipio de Etchojoa, pidieron apoyo a los tres niveles de Gobierno ante los muchos problemas y rezagos, que se agravaron por las lluvias de la tormenta tropical "Lorena".

"Es un lugar olvidado, relegado por las autoridades. Las escuelas están enmontadas; las calles, en malas condiciones; las viviendas, dañadas, además de que no hay trabajo", señaló Miguel Soto Aranda.

"Por si fuera poco, Jitonhueca parece un ´pueblo fantasma´, ya que está en tinieblas, debido al deficiente alumbrado público", dijo el vecino de esa comunidad, que está ubicada a unos 20 kilómetros al norte de la cabecera municipal.

Hizo énfasis en el crecimiento de la maleza, sobre todo en la escuela primaria, donde además se tienen muchos problemas con el servicio de energía eléctrica.

Soto Aranda advirtió que podría haber brotes de dengue, ya que también hay muchos estancamientos de agua, así como afloramientos de aguas residuales.

Asimismo, pidió a las autoridades gubernamentales que realicen un recorrido por las casas que registraron daños por las intensas lluvias presentadas a principios de este mes y que, sobre todo, haya apoyo para la rehabilitación de las viviendas.

"También hago un llamado a los cobanaros y a las autoridades tradicionales, porque esta es una comunidad indígena; ellos también deben apersonarse y ver en qué pueden ayudar", agregó.

"Hay mucho por atender en Jitonhueca, pero ha faltado voluntad de las autoridades"

Miguel Soto Aranda