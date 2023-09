Estamos cambiando: Elías

Estamos cambiando y trabajando con mucha responsabilidad para hacer las cosas bien, impulsar más obras y comprometer más a la sociedad civil para que participe en este cambio verdadero, afirmó este sábado el alcalde Jorge Alberto Elías Retes al rendir su Informe de Gobierno.

Aseguró que en su proyecto caben todas las buenas voluntades que quieren unir, construir y aportar para que nos vaya mejor, pero "aquí no hay lugar a la politiquería barata, que no construye, sino que sólo destruye".

En un acto realizado en el Teatro Auditorio Romeo Gómez Aguilar, el Presidente Municipal enfatizó que su gobierno ha trabajado mucho para poner "orden en la casa" y realizar un programa de ahorro y austeridad y en base a ello entrarle a la solución de los principales problemas de los navojoenses.

"Así, nos dispusimos a entrarle a los temas de las calles de la ciudad, de los caminos de las comunidades rurales, del agua potable, de los drenajes colapsados, de la recolección de basura, el alumbrado público, la salud, la vivienda y el desarrollo económico", dijo.

Elías Retes reconoció que los problemas no se han resuelto por completo, "porque es imposible restaurar en siete meses lo que lleva décadas sin atenderse, pero aún con las dificultades estamos sentando las bases para poner a Navojoa en el rumbo correcto y que los problemas que llevan años sin resolverse pronto sean cosa del pasado".

Resaltó que, luego de meses de gestiones ante dependencias estatales y federales, se inició el programa Reconstruyendo Navojoa, un ambicioso programa histórico de obras de pavimentación, recarpeteo y bacheo en toda la ciudad.

"En este, como en muchos otros esfuerzos que han venido a mejorar la calidad de vida de las y los navojoenses, mucho tiene que ver el invaluable apoyo del hombre visionario y sensible, que encabeza con acierto y vocación municipalista los esfuerzos por el Sonora de oportunidades, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a quien llamamos amigo y aliado de Navojoa", expresó.

Con respecto a la falta de agua y los drenajes colapsados, el alcalde reconoció que es el principal problema del municipio, pero se está trabajando intensamente para resolverlos, "hemos avanzado, pero sé que aún hay muchas familias que padecen este clamor".

Jorge Elías destacó también la paz y la seguridad que "nos distinguen como el municipio más tranquilo del sur de Sonora", en lo que ha sido muy importante la capacitación y el equipamiento de la corporación policíaca.

En el acto habló también Froylán Gámez Gamboa, director general del Isssteson, con la representación del gobernador Alfonso Durazo, y dijo que el apoyo del Gobierno Estatal seguirá irrestricto para Navojoa, dado la aplicación de la transparencia, eficiencia y prioridad a los sectores sociales más necesitados, así como los principios de no robar, no mentir y no traicionar que impulsa la Cuarta Transformación.