Estallido de cohetes causa pánico en las mascotas

Carolina Araiza Sánchez, directora de la organización protectora de animales, explicó que el uso de cohetes afecta más a los perros por lo sensible de su oído.

"El uso de cohetes ocasiona en las mascotas fobia y ataque de pánico al escuchar las explosiones, estamos hablando de bastantes animales de diferentes especies, pero específicamente el caso de los perros es más grave, porque tienen el oído mucho más delicado, que cualquier otro animal".

Agregó que los ataques que sufren por el pánico son convulsiones y empiezan a vomitar, pierden la respiración e, incluso, "hay animales que han caído en paro cardiaco y en ese estado, lo que buscan es escapar de lo que les está ocasionando ese temor".

Araiza Sánchez llamó a la sociedad a no usar fuegos artificiales, ya que, además de afectar al medio ambiente, también tiene un fuerte impacto en personas enfermas y niños con ciertas condiciones, como el autismo, sufren estos efectos, por lo que el llamado es a que no compren, usen y no fomenten su uso.

Finalmente, pidió a los propietarios de mascotas a que aíslen a los animales, para evitar los estruendos de la pirotecnia.