Estados Unidos lanza un programa de permanencia temporal para inmigrantes, ¿cuáles son los requisitos?

El programa "Parole in Place" emitido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, dio inicio el pasado 19 de agosto. Dicho plan, pretende que a los cónyuges e hijastros no ciudadanos soliciten el permiso de permanencia temporal en el país, y, eventualmente la residencia . Asimismo, se busca que por lo menos 500.000 personas indocumentadas se han beneficiadas.

Cabe resaltar, que la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), indicó que los aspirantes tienen que llenar el formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País, el cual se encuentra disponible en línea en la cuenta myUSCIS. Además, para poder realizar de forma correcta los trámites, se debe realizar un pago de presentación, el cual tiene un costo de 580.

Por otro lado, en la página oficial de la USCIS, se indica, que si se otorga el permiso permanente temporal, bajo el plan "Parole in Place", también se podrá realizar el formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. El costo para este trámite si realiza en formato impreso es de $520, mientras que en línea es de $470. No obstante el formulario de permanencia con el de trabajo, no se pueden presentar al mismo tiempo.

Programa exclusivo para cónyuges e hijastros. Foto: Pexels / Emma Bauso

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad?

El programa que tiene como objetivo mantener a las familias unidas, consta de algunos criterios. Aquí mencionamos cuáles son los principales para ser parte de los 500.000 personas beneficiadas.

o ciudadanos deben haber estado en un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense en o antes del 17 de junio de 2024; estar presentes sin haber sido admitidos ni haber recibido ningún permiso de permanencia temporal. Además, su estancia tiene que ser de un periodo del 17 de junio de 2024 hasta la fecha de presentación de la petición de permanencia temporal en el país. No representar una amenaza para la nación, ya sea en seguridad pública, nacional, o fronteriza. Asimismo, se tiene que demostrar la urgencia o beneficio público significativo para una concesión discrecional de un permiso permanente en el país.

no ciudadanos, solteros y menores de 21 años al 17 de junio de 2024, deben residir en sin haber recibido un permiso de permanencia temporal en el país. Los hijastros, deben cumplir la definición legal de un ciudadano estadounidense basada en el matrimonio legalmente válido de sus padres con ciudadanos estadounidenses.

No obstante, es importante saber el trámite que se esta realizando, ya que muchos han confundido el programa "Parole in Place" con el "Parole Humanitario", el cual solo busca beneficiar a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, mientras que el difundido el pasado lunes, es para cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.