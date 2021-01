Escasea sangre en hospitales

Indicó que en estos momentos de pandemia y donde muchos han resultado contagiados, han requerido de sangre, por lo cual, se debe de fomentar la cultura de la donación.

Resaltó que no existe ningún riesgo al ir a donar sangre a los diferentes hospitales de la ciudad.

"Hacemos un llamado a la población a que hagan su cita, todo el proceso para donar lleva como máximo 45 minutos. De esta manera estarán ayudando a personas que por alguna situación estén requiriendo sangre", expresó.

Uno de los principales requisitos para ser donante de sangre es presentar identificación oficial con fotografía, ser mayor de 18 años y menor de 65 años, ayunar mínimo de 4 a 6 horas y evitar grasas y lácteos.

Se pide además al voluntario que no se desvele, no haber tomado medicamentos durante los pasados siete días, no haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no consumir drogas, no haberse realizado perforaciones y tatuajes en el cuerpo y no haber tenido relaciones sexuales de riesgo.

OTROS REQUISITOS

- No haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos 6 meses.

- No estar embarazada o lactando.

- No padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica.

- No haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.