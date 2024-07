Es seguro Bácum; alcalde invita a visitar el municipio

Tras el asesinato del director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Luis Miguel Castro en un tramo carretero a la altura de Bácum, el alcalde Serge Enríquez defendió que seguirá aplicándose la misma estrategia de seguridad, pues explicó que se trata de un hecho que no tenía relación directa con el municipio, donde se tienen bajos índices de violencia de alto impacto.

"No hay necesidad. En base a las investigaciones que ha hecho la propia Fiscalía, nosotros prácticamente tenemos áreas tranquilas en nuestro municipio, no tenemos problemas de delincuencia de alto impacto. Nosotros sabemos que, en el caso de la delincuencia de alto impacto, no dejamos de trabajar en conjunto con los demás niveles de gobierno, para los otros tipos de violencia seguimos aplicando distintos programas", explicó.

Sobre el homicidio del funcionario público, a finales del mes pasado, el alcalde aclaró que fue un cohecho que se practicó a esa altura, pero no fue a raíz de dicho municipio.

"Ya las investigaciones en su tiempo van a dar las conclusiones, de momento podemos aclarar que el municipio es tranquilo para su propia gente, y para las personas que cruzan por el municipio, pasan muchas personas de otros estados a diario y el flujo vehicular aumenta en estas fechas", dijo.

Serge Enríquez extendió su invitación a aquellas personas que tengan interés en visitar el municipio durante la temporada vacacional. "Bácum es segurísimo, están todos invitados a visitarlo con la familia, los días que quieran", mencionó.

"Entre 10 mil y 12 mil vehículos pasan cada 24 horas a diario por el tramo carretero a la altura de Bácum", informó el alcalde.