Es muy poco conocida, pero Juan Gabriel escribió esta joya de canción para Sonora

Con la significativa frase "¡Arriba el norte!", inicia la canción "Hermosillo", escrita e interpretada por el gran Juan Gabriel, tema que se ha vuelto representativo de la ciudad capital y es el orgullo de todos los hermosillenses.

Se cuenta que fue a principios de los años 70 cuando el empresario Rubén Leyva Castro llevó a cantar al joven Alberto Aguilera (nombre real de Juan Gabriel) al escenario del Xochimilco, un restaurante de la ciudad que en aquel entonces era un lugar especial para bailes y conciertos.

Aunque su actuación no fue bien recibida y recibió algunos botellazos del público, el joven artista quedó tan fascinado con la energía, calidez y belleza de la llamada "Ciudad del Sol", por lo que decidió escribir este tema.

¿QUÉ INSPIRÓ A JUAN GABRIEL PARA COMPONER CANCIÓN A HERMOSILLO, SONORA?

"En mi vida no he visto señores, una linda ciudad tan hermosa, como una que vi por el norte y se llama Hermosillo, Sonora, me encontré la ciudad más bonita, la más linda que he visto hasta ahora", dice una estrofa de la canción, reflejando las emociones del cantante y fue inspirado tras su primera visita a la capital sonorense como un agradecimiento a su querido amigo sonorense que impulsó su carrera musical.

En las líneas "La alegría se ve en todas partes, la sonrisa de una gran señora, la amistad de un señor elegante, así es Hermosillo, Sonora", Juan Gabriel hace una mención especial a Rubén y su esposa, quienes lo acompañaron en numerosas giras y se convirtieron en incondicionales amigos.

Para Leyva Castro, recibir una canción dedicada a su ciudad natal fue un gesto conmovedor, sobre todo porque el compositor era uno de sus mejores amigos, quien posteriormente se convertiría en una gran estrella.

"Si un día vas a ir, te vas a encontrar, con el paraíso, la gloria del cielo, Hermosillo, Sonora", expresó Juan Gabriel, quien encontró en esta ciudad un símbolo de futuro y nuevas oportunidades.

Con el tiempo y su carrera ya consolidada, Juan Gabriel regresó a Sonora, a Hermosillo, tierra que fue fuente de inspiración de quien sería uno de los más grandes cantaurores mexicanos de todos los tiempos, donde recibió amor y aplausos del público que aguardaba con ansias cantar junto a él. Juan Gabriel amaba el desierto, San Carlos, su hermosa Hermosillo y, por supuesto, a sus amigos y a Sonora: "¡Señora Sonora, qué linda es usted!"