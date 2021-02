Es Jesús Gilberto un "chavalito especial"

Sagrario Montaño de Díaz, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, visitó la comunidad de San Antonio, donde vive Jesús Gilberto y su familia, para hacerle entrega del apoyo que le permitirá moverse con mayor facilidad, ya que debido a su enfermedad no puede hacerlo por sí solo.

"Este tipo de programas deben de llegar para quedarse, es por ello que esperamos que después de septiembre del 2021, siga funcionando y se mejore, ya que es por el bien de las niñas y niños especiales, así como para sus familias, porque muchas veces no tienen los recursos necesarios para llevarlos a terapias particulares", destacó la primera dama.

Montaño de Díaz dijo que el niño es uno de los beneficiados desde que inició la pandemia en recibir terapias domiciliarias, con el propósito de no detener el proceso de rehabilitación.

Por su parte, María del Rosario Urías Madero, mamá de Jesús Gilberto, agradeció la entrega de la silla de ruedas, así como todas las atenciones que le han dado a su hijo, ya que de no ser por DIF no pudiera tomarlas porque no tienen los recursos necesarios para ello.

"Estamos muy agradecidos porque desde que comenzó el programa, tanto mi hijo como otros niños y niñas han recibido terapias gratis, siendo esto de gran ayuda para nosotros que somos de escasos recursos y necesitábamos que nos ayudaran, es por ello que esto debe de seguir adelante y que no se quite", dijo.