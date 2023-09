Es de Sonora la mujer más valiente del mundo

Cecilia Patricia Flores, líder del grupo de Madres Buscadoras, es la única mexicana que participa en la reunión mundial con más de 70 mujeres líderes internacionales que se realiza en Washington, donde le dieron la nominación como una de las mujeres más valientes del mundo.

Convocada por el Consulado Americano a este encuentro, dijo sentirse muy orgullosa y halagada por la distinción recibida en ese evento en que comparte experiencias con mujeres defensoras de derechos de todo el mundo.

"Estoy muy contenta de estar en este lugar, soy la única mexicana en este evento con más de 70 mujeres activistas defensoras de Derechos Humanos, para mí es un orgullo que el Consulado me haya nominado para este evento".

Dijo esperar que sus desaparecidos, dos de sus hijos, estén orgullosos de que su voz haya traspasado fronteras en esa lucha por encontrarlos.

"No voy a descansar y no me voy a rendir hasta que vuelvan a casa y mientras vamos a seguir alzando la voz por ellos porque Marcos y Alex son los hombres más importantes del mundo de los desaparecidos para esta madre que no se ha rendido y no ha dejado de luchar por ellos desde el primer momento que alguien me los arrebató", dijo.

"Agradezco muchísimo el apoyo que nos dan para que la voz de nuestros desaparecidos haya traspasado fronteras, estamos en Washington y en los siguientes días en otras ciudades de Estados Unidos", Cecilia Flores.