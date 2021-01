Ernesto Gándara Camou se registra como precandidato de "Va por Sonora"

En rueda de prensa virtual ante los medios de comunicación, el también ex alcalde de Hermosillo, reveló que ha tenido acercamientos con militantes de otros partidos incluyendo de morena:

El ex Senador por Sonora , ahora en calidad de simpatizante del PRI , será ratificado este 23 de enero en la Convención de Delegados y Delegadas para el proceso electoral local 2020-2021, como lo marca la convocatoria.

"Claro que me he juntado, no ahorita, con militantes de todos los partidos, en morena hay muchos inconformes que han platicado conmigo (...) y de otros partidos, dice, que les están dando línea, por ejemplo, de participar con una determinada coalición porque viene del centro, viene de México la línea".

Gándara Camou, dijo que "quienes se acerquen o nosotros nos acercamos son ciudadanos de Sonora" y reconoce que no ve mal a ningún militante de partido, ni siquiera a los que van a contender o no.

Criticó a Morena y su precandidato, porque atacan a una coalición y a sus partidos, pero van por los militantes enojados, entonces existe en ellos una gran contradicción y, nosotros no lo vamos a hacer.

El virtual candidato que encabezará la alianza, PRI, PAN y PRD a la gubernatura, dijo que en Sonora "no queremos imposiciones del centro, no queremos virreinatos, no queremos ningún tipo de imposición, amenaza o que nos generen miedo, ni siquiera el tema es enfrentarlos a ellos, y que está de por medio la vida de nuestras familias, pero tenemos, y vamos a demostrar en el barco que vamos avanzar por un Sonora mejor, que hay timón, acuerdo y decisión de superar cualquier tormenta, por eso va por México, va por Sonora".

Manifestó que sigue de pie, que ha caído, pero lo importante es volver a levantarse y sumir con responsabilidad, para retomar el timón del barco y, enfrentar la tormenta.