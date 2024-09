En Sonora acusan a Airbnb de competencia desleal

El diputado del PT en el Congreso local, Rubén González Aguayo, presentó una iniciativa para regular las aplicaciones de renta de casas

Por: Mary Montijo

La Oficina de Convenciones y Visitantes de Puerto Peñasco y la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, señalaron lo que consideraron, una competencia desleal que tienen las plataformas Airbnb en Sonora, al estar desreguladas y no pagar impuestos.

Óscar Palacios Soto, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Sonora, dijo que este tipo de plataformas no tienen sistemas para apagar incendios, cuestión que la hotelería tradicional sí cumple en materia de seguridad.

"Es otro de los temas dentro de la iniciativa, no están reguladas esas plataformas en ese sentido y las personas que se dedican a la renta de casas y condominios vía plataformas, obviamente el personal que tiene para que limpien los condominios y casas no están en el Seguro Social, no tienen ningún impacto fiscal en términos de pagar algún impuesto sobre la renta", puntualizó el vicepresidente de la OCV en Puerto Peñasco.

Óscar Palacios Soto refirió que hay casos de visitantes con problemas, al confiar en una reservación previamente vista en Internet, pero al momento de ir a ver la vivienda, ésta es diferente.

"Se da el caso en que se rentan propiedades y a la hora de la hora, la propiedad es distinta a lo que rentaste, entonces, es más que nada dar una seguridad a los destinos. Imagínate ¿cuántos casos se dan de gente que renta una casa o un condominio y a la hora de los trancazos cuando llegas te das cuenta que es otro?, ese es un tema muy frecuente en temas de plataformas", compartió el vicepresidente de los Hoteles y Moteles de Sonora.

INICIATIVA DE LEY

Recientemente en el Congreso del Estado de Sonora, el diputado del Partido del Trabajo, Rubén González Aguayo, presentó una iniciativa para regular las aplicaciones de renta de casas, para mejoras en temas de seguridad.

Detalló que esta propuesta surge a partir del caso en el que un hombre perdió la vida en un jacuzzi, en Puerto Peñasco, por lo que se requiere que los espacios que se rentan por medio de aplicaciones, también sean monitoreados en seguridad.