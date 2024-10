En Navojoa sindicalizados del Ayuntamiento se manifiestan

Una parte del gremio sindical perteneciente al Sindicato Único del Ayuntamiento de Navojoa se manifestó de manera pacífica este viernes en las escalinatas del Palacio Municipal para solicitar que se cumpla con la disposición de un Juez Federal y que se logre el pago del 30 por ciento del salario a 84 trabajadores suspendidos y la reactivación del seguro social, hecho al cual no ha respondido el Ayuntamiento.

Con pancartas en mano con mensajes como "Despido sin Justificación", "Respeto al Contrato Colectivo" y "Queremos el mismo trato", fueron trabajadores del turno vespertino, así como el personal despedido y el personal suspendido, quienes decidieron alzar la voz y pedir atención.

Ramón René García Vallejo, secretario general del Sindicato Único del Ayuntamiento de Navojoa, explicó que de nueva cuenta hay incumplimiento, por lo que la siguiente acción a tomar es meter un recurso ante un Juez Federal para denunciar el incumplimiento.

"Decirle a las autoridades de Navojoa que los juzgados federales no son lo mismo que el Tribunal de lo Contencioso, a ellos no los pueden controlar", señaló.

SIN ACERCAMIENTOS CON AUTORIDADES

Pese a la solicitud, dijo que no había logrado tener un acercamiento con el Ayuntamiento Municipal de Navojoa para revisar el caso, no obstante, consideró que pudiera haber represalias al Sindicato por las acciones tomadas, lo que no teme la clase trabajadora.

Por su parte, Martín Rigoberto Ríos Quintero, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos del Estado de Sonora, agregó que se sumaron para brindar el apoyo los 25 Sindicatos que representa.

Consideró como lamentable el que se incumplan las decisiones que emiten los jueces, una señal que dijo, solo representa retroceso.

"Que cumplan la Ley, ellos fueron elegidos democráticamente, pero también tiene la obligación de cumplir las Leyes laborales con los compañeros, no hay un pretexto para justificar el cumplir o no la Ley", concluyó.