En lo que va de la temporada de lluvias, cinco personas han perdido la vida en Sonora

La temporada de lluvias en Sonora aún no acaba y ya ha cobrado la vida de cinco personas, aunado a las inundaciones en varios municipios de Sonora

Las primeras dos personas que perdieron la vida eran habitantes de Hermosillo , una de ellas quedó atrapado arriba de su vehículo en el puente a desnivel del bulevar Luis Encinas y Olivares , quien no logró salir de su carro y murió ahogado.

Un hecho que consternó a Sonora y al País entero, fue el ahogamiento de tres menores de edad, originarios de Agua Prieta, quienes, junto a su madre, fueron arrastrados por la crecida de un arroyo. Los menores de seis meses, 4 y 6 años, fueron encontrados sin vida, mientras que su madre logró sobrevivir.

Por estos y otros hechos en la temporada de lluvias, Ricardo Vázquez Aguato, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha recomendado a la ciudadanía extremar precauciones, las más comunes, ponerse en lugares seguros cuando comience la lluvia.

"En este tiempo no sabemos con qué fuerza vaya a llegar el agua, lo que trae arrastrando, así que es fundamental no tratar de cruzar ni arroyos, ríos o vados, ya que puede ser peligroso y riesgoso, lo mejor es resguardarse en lugares seguros y no salir del hogar.

"En cuanto a las familias que viven en lugares donde el agua toma altura, hay que salir de inmediato o ponerse a salvo en los albergues que están activos en esta temporada en la mayor parte del territorio sonorense", destacó.

Las inundaciones no se han hecho esperar en lo que va de la temporada de lluvias, tal es el caso de la capital sonorense, donde varias colonias han sido afectadas y decenas de familias han perdido su patrimonio. Estas inundaciones también se presentaron en Nogales y Agua Prieta.