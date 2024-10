En Hermosillo "Te llevo a la quimio" llega a mil traslados de pacientes con cáncer

"Te Llevo a Tu Quimio" es un proyecto de un grupo de ciudadanas de Hermosillo para trasladar a sus citas médicas a pacientes enfermas y enfermos de cáncer.

Scarleth León Fornes, coordinadora del programa, explicó que el servicio surgió en enero pasado, a raíz de que su mamá tuvo cáncer y fue una inspiración para apoyar a personas con la enfermedad.

"Nosotros apoyamos a los pacientes oncológicos, tanto locales de Hermosillo como aquellos que han tenido que trasladarse a la ciudad para llevar sus tratamientos en el proceso del cáncer, no solo los llevamos a quimioterapias, sino también los llevamos a sus radiaciones diarias, citas con oncólogos, estudios médicos, laboratorios, todo aquello que sea propio del proceso oncológico ahí estamos apoyándolos en los traslados y de igual manera ofreciendo un poco más, el plus que es darles acompañamiento en su proceso", compartió.

ÁNGELES AL VOLANTE

Aclaró que los servicios se brindan tanto a niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres, de todas las edades.

"Me surgió la idea porque aquí en Hermosillo no había un apoyo de este tipo. En (Ciudad) Obregón hay un apoyo donde ofrecen los traslados a pacientes oncológicos y aquí en Hermosillo no había algo, siendo que aquí es la capital y es más grande la demanda, hay gente de todo el Estado, inclusive de estados aledaños que llegan a Hermosillo a recibir sus tratamientos", detalló.

MÁS DE MIL TRASLADOS

Scarleth León Fontes puntualizó que a la fecha en Hermosillo se han brindado alrededor de mil traslados médicos a pacientes oncológicos.

"En los traslados aprendes mucho, al final como lo dicen los voluntarios, a ti no te quita nada dar un raite y en el traslado cuando escuchas la historia de vida de las personas, te das cuenta de que hay situaciones que en realidad sí son muy fuertes", expresó.