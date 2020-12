En fiestas decembrinas invitan a valorar la vida

Además de seguir cuidándose del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19: Clausen Iberri

Por: Yamileth Hernández

Aunque esta época de Navidad y Año Nuevo se tornará diferente y triste para algunos, debido a la pérdida de familiares debido al Covid-19, para otros son tiempo de seguir cuidándose y valorando la vida que tienen, por lo que Enrique Clausen Iberri invitó a los ciudadanos a seguir luchando contra la enfermedad.

El secretario de Salud señaló que los festejos de estas fechas deberán de esperar y seguir como hasta ahora, en confinamiento y evitar salidas innecesarias.

"Son nueve meses los que ya te pasaste cumpliendo los protocolos, cuidándote y echándole ganas para cuidar tu salud, pero también es cierto que hay mucha presión social allá afuera porque los que nunca han cumplido las recomendaciones, no quieren ser los únicos, y además estamos en momentos delicados, donde en cualquier momento podríamos regresar a semáforo rojo.

"No hagas de esta época, una época de duelo, si en tu familia no has perdido a nadie este año, a manera de agradecimiento cuídate del Covid-19 y evita más muertes, y su tu hoy lloras una ausencia te invito a que hagamos el mejor homenaje para celebrar la vida de la persona que falta, cooperando con las medidas, con la regla de tres", recalcó.

Clausen Iberri dijo que aún son muchos los que quieren seguir cuidándose, son muchos los que quieren seguir con vida son muchos los que siguen los protocolos y son muchos más los que tienen conciencia ante la pandemia por el Covid-19, es por ello que llamó a ser corresponsables y seguir usando el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente y practicar la sana distancia.

PANDEMIA EN SONORA

Este miércoles, la Secretaría de Salud de Sonora confirmó 12 fallecimientos por Covid-19: 8 hombres y 4 mujeres, 2 eran residentes de San Luis Río Colorado y de Hermosillo, y 1 de Agua Prieta, Naco, Cajeme, Santa Ana, Cananea, San Ignacio Río Muerto, Magdalena y Guaymas, respectivamente, acumulándose 3 mil 433 decesos.

Además se registraron 430 nuevos contagios: 254 mujeres y 176 hombres, de los cuales 186 eran residentes de Hermosillo, 79 de Cajeme, 57 de Nogales, 20 de Caborca, 17 de Agua Prieta, 13 de Cananea, 12 de Guaymas, 10 de Santa Ana, 6 de Empalme, 4 de San Luis Río Colorado, 3 de Altar, Baviácora, Sahuaripa, Nacozari y Huatabampo, 2 de Etchojoa, General Plutarco Elías Calles y Navojoa, y 1 en Sáric, Rosario, Álamos, Quiriego y Naco, para un global de 43 mil 399 positivos.

De los 430 nuevos casos de la enfermedad, 38 son trabajadores de la salud de diversas instituciones médicas.

Se confirmaron 4 pacientes pediátricos y 3 embarazadas, para un total de 849 y 319, de manera respectiva.

Asimismo, 37 mil personas se han recuperado de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.