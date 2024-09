Toma protesta Arturo Robles como alcalde en Etchojoa

Tras rendir protesta como presidente municipal de Etchojoa, Arturo Robles Higuera llamó a la unidad en el inicio de una nueva etapa de progreso y desarrollo para todas las colonias, barrios y pueblos indígenas.

En una ceremonia realizada en el Centro de Usos Múltiples (CUM), el nuevo alcalde agradeció a todos los etchojoenses que depositaron su confianza en su proyecto de gobierno.

"Hoy emprendemos un reto más de nuestra vida, pero no estamos solos, porque tenemos un gran Cabildo con el que trabajaremos juntos de la mano, hombro a hombro, para llegar siempre a buenos acuerdos en beneficio de quienes quieren lo mejor para Etchojoa", dijo.

PIDE A EMPLEADOS DAR SU MEJOR ESFUERZO

Robles Higuera exhortó a los regidores, directores, subdirectores y trabajadores del Ayuntamiento de Etchojoa a dar su mejor esfuerzo para sacar adelante al municipio.

"Aquí no habrá trabajadores de las 8:00 a las 15:00 horas, en esta administración el que quiera colaborar será un trabajador de a ras de suelo las 24 horas, durante los siete días de la semana", enfatizó.

Asimismo, el presidente municipal de Etchojoa se comprometió a trabajar incansablemente por el bienestar de las familias y los pueblos originarios, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

"Hoy, 16 de septiembre, día de nuestra Independencia, con gran orgullo y responsabilidad, asumo la presidencia de nuestro hermoso municipio", dijo.

"Mi gobierno será transparente, inclusivo y participativo. Escucharemos a todos y trabajaremos para que Etchojoa sea un lugar próspero y seguro", resaltó.

Arturo Robles aseguró que en su administración se mejorará la infraestructura y servicios públicos; se impulsará el desarrollo económico y social; se protegerá el medio ambiente y se promoverá la sustentabilidad; se fortalecerá la seguridad y la justicia.

La toma de protesta estuvo a cargo del director del Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora, Carlos Sosa Castañeda, en representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño.