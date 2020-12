Empresarios de Navojoa rechazan aumento al cobro de agua

“Dicha alza no se justifica debido a la falta de un buen servicio y mantenimiento, lo cual representa una responsabilidad que cualquier Gobierno debe cumplir”, señaló Laura Lorena Velarde Araiza, presidenta del organismo empresarial.

“Además, no debe olvidarse que desde marzo de este año, todos hemos tenido un año muy difícil y complejo, de falta de estabilidad. Hay una situación económica y de desempleo muy preocupante”, agregó.

Reconoció que en ocasiones se requiere actualizar las tarifas del agua, pero en estos momentos no, por lo que el aumento debe aplazarse hasta que las cosas mejoren.

“Ha faltado sensibilidad en las autoridades municipales, no se ve empatía hacia el empresario y el ciudadano mismo; en muchas partes no hay agua, y si hay, no hay presión, y todavía se pretende autorizar un incremento”, dijo.

Velarde Araiza comentó que la Canacintra representa un sector muy importante, por lo que no duda en alzar la voz y manifestar una postura de rechazo ante temas como este.