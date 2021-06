Empleadas de guarderías exigen claridad en reapertura

Trabajadoras de guarderías de exigen que les definan con claridad su situación, porque sigue la confusión e incertidumbre en cuanto a si las estancias infantiles van a reabrir o no.

“Nosotros ya estamos desesperados, trabajadores, prestadores de servicios, padres de familia; es que ya es demasiado tiempo con este problema, de estar con salarios al mínimo e, incluso, otros abajo del mínimo; por lo menos que se nos apoye con esto, con la nómina, en tanto se define la reapertura”, dijo.

Consideró que ya están dadas las condiciones, en lo que respecta a capacitación, protocolos y vacunación, para regresar a laborar, “pero si no es así, y si las guarderías de plano ya no van a abrir, pues que nos lo digan y nos liquiden, pero que no nos traigan de aquí y para allá, donde el Seguro Social manda la responsabilidad al Gobierno del Estado, pero después éste regresa la bola al IMSS”.



Hermosillo Verdugo subrayó que la lucha de las guarderías está más que justificada, por lo que seguirán alzando la voz hasta que las cuatro estancias subrogadas al Seguro Social reanuden operaciones, tras un año y tres meses de estar cerradas por las restricciones causadas por la pandemia.

Señaló que este problema afecta a 250 empleadas que laboran en cuatro guarderías subrogadas del IMSS en Navojoa, así como a más de mil niños que no cuentan con este servicio.