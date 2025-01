Abren registro para aspirantes a magistrados o jueces de Sonora

El proceso se lleva un promedio de noventa días, contando desde el día cero. La aprobación de la visa es prácticamente inmediata

Por: Leova Peralta

De forma oficial el Congreso del Estado lanzó la convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de los candidatos que aparecerán en la boleta de la elección extraordinaria para ocupar los puestos de magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), del tribunal de disciplina judicial, magistradas y magistrados regionales de circuito y juezas y jueces del Poder Judicial del Estado de Sonora.

La convocatoria fue publicada los primeros minutos del martes 28 de enero, y fue el comité evaluación ejecutivo quien se encargó de anunciarlo como parte de sus actividades de difusión a fin de que cada municipio e institución esté enterada de que la participación es libre siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos.

Claudio Suárez Moreno, integrante del comité evaluador legislativo, dijo que como parte de sus actividades de difusión también se contempla la visita a las universidades para promover además del voto, la transparencia y la participación, y además se tiene previsto hacer una gira por algunos municipios.

REQUISITOS

Los requisitos son tener ciudadanía por nacimiento; en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; título de licenciatura en derecho expedido legalmente; promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; práctica profesional de cuando menos 3 años en el ejercicio de la actividad jurídica afín a su candidatura; gozar de buena reputación.

Además, no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad; haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria; no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón deudores alimenticios; no haber ocupado el cargo de titular de alguna Secretaría del Estado o su equivalente, Fiscal o Diputada o Diputado Local durante el año previo al día de la publicación de esta convocatoria; y presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación.

Para poder registrase como aspirante a uno de los cargos mencionados, se solicitará el nombre completo, un correo para el registro, contraseña, la Clave Única de Registro de Población (CURP), y un número telefónico, esto a través del link registro.congresoson.gob.mx/registro y podrán acceder hasta el 17 de febrero.