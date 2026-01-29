  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación

Jornada social ofrecerá atención médica y apoyos asistenciales en un punto específico del municipio para habitantes de distintas colonias

Ene. 29, 2026
Personal del DIF Cajeme brindará atención directa durante una jornada social con servicios sin costo para habitantes del municipio
Personal del DIF Cajeme brindará atención directa durante una jornada social con servicios sin costo para habitantes del municipio

Con el objetivo de fortalecer la atención directa a la ciudadanía y facilitar el acceso a servicios básicos, el Sistema DIF Cajeme llevará a cabo una jornada comunitaria.

La actividad forma parte de una estrategia de atención social que busca acercar apoyos médicos, legales y asistenciales a las familias, especialmente a sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, las personas que acudan podrán acceder a diversos servicios sin costo, entre los que se encuentran:

  • Un bazar comunitario.
  • Trámites para la credencial de discapacidad.
  • Estudios socioeconómicos.
  • Revisión médica general.
  • Asesoría jurídica.
  • Atención psicológica.
  • Entrega de medicamentos.
  • Corrección de actas.
imagen-cuerpo

Estas acciones están diseñadas para brindar apoyo integral, permitiendo a las y los ciudadanos resolver distintos trámites y recibir orientación especializada en un solo espacio.

Uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a servicios de salud y acompañamiento profesional, como la revisión médica y la atención psicológica, así como orientación legal para quienes requieran asesoría jurídica o correcciones en documentos oficiales.

Asimismo, los estudios socioeconómicos permitirán identificar necesidades específicas de las familias, con el fin de canalizarlas a otros programas de apoyo social.

FECHA, HORARIO Y SEDE DEL EVENTO

La jornada se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la colonia Inapam Esperanza, sobre la calle Niños Héroes, entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, a un costado del Casino.

Se recomienda a las personas interesadas acudir con anticipación y, en caso de requerir algún trámite específico, llevar la documentación necesaria para agilizar la atención.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Sheinbaum Pardo llega a Sonora
Sonora

Sheinbaum Pardo llega a Sonora

Enero 29, 2026

Permanecerá dos días en el Estado

Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora
Sonora

Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora

Enero 29, 2026

Personas entraron, robaron dinero, imágenes, rompieron ventanas y dejaron heces fecales

Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas
Sonora

Clima en Sonora hoy, 29 de enero: Nuevo frente frío reforzará las bajas temperaturas

Enero 29, 2026

Persiste el ambiente gélido en algunas regiones de la entidad, mismo que se mantendrá con la llegada de un nuevo sistema frontal