El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación

Con el objetivo de fortalecer la atención directa a la ciudadanía y facilitar el acceso a servicios básicos, el Sistema DIF Cajeme llevará a cabo una jornada comunitaria.

La actividad forma parte de una estrategia de atención social que busca acercar apoyos médicos, legales y asistenciales a las familias, especialmente a sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante la jornada, las personas que acudan podrán acceder a diversos servicios sin costo, entre los que se encuentran:

Un bazar comunitario .

. Trámites para la credencial de discapacidad.

Estudios socioeconómicos.

Revisión médica general.

Asesoría jurídica.

Atención psicológica.

Entrega de medicamentos.

Corrección de actas.

Estas acciones están diseñadas para brindar apoyo integral, permitiendo a las y los ciudadanos resolver distintos trámites y recibir orientación especializada en un solo espacio.

Uno de los principales objetivos es facilitar el acceso a servicios de salud y acompañamiento profesional, como la revisión médica y la atención psicológica, así como orientación legal para quienes requieran asesoría jurídica o correcciones en documentos oficiales.

Asimismo, los estudios socioeconómicos permitirán identificar necesidades específicas de las familias, con el fin de canalizarlas a otros programas de apoyo social.

FECHA, HORARIO Y SEDE DEL EVENTO

La jornada se realizará en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la colonia Inapam Esperanza, sobre la calle Niños Héroes, entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, a un costado del Casino.

Se recomienda a las personas interesadas acudir con anticipación y, en caso de requerir algún trámite específico, llevar la documentación necesaria para agilizar la atención.