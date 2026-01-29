Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Yécora, fue víctima de un grave acto de vandalismo, robo y profanación que ha generado consternación entre la comunidad católica de la región.

De acuerdo con la información difundida por la propia parroquia, personas desconocidas ingresaron al templo tras romper los vidrios de una ventana. Una vez dentro, sustrajeron la imagen de San Judas Tadeo, forzaron las alcancías y realizaron actos considerados de extrema falta de respeto dentro del recinto religioso.

La parroquia señaló que, más allá de las pérdidas materiales, lo más doloroso ha sido la profanación de un espacio sagrado, el cual representa para los fieles un lugar de oración, paz y encuentro con Dios.

Ante estos hechos, la parroquia hizo un llamado a la comunidad para que, si alguien cuenta con información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido, la comparta de manera responsable. Asimismo, se invitó a los fieles a unirse en oración tanto para que se haga justicia como por la conversión y el bien de quienes cometieron estos actos.

REALIZARÁN ACTOS DE REPARACIÓN

Posteriormente, por mandato del obispo de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, se informó que los hechos constituyen un acto de sacrilegio, debido a la profanación del templo. La Iglesia explicó que este tipo de actos implican una violación a la santidad de un lugar dedicado al culto divino, por lo que es necesario llevar a cabo un acto de reparación.

Los actos de reparación se llevarán a cabo desde hoy jueves hasta el sábado 31 con misas y adoraciones al Santísimo Sacramento en horarios a partir de las 5:00 pm.

La comunidad parroquial expresó que no existe manera humana de compensar una ofensa a lo sagrado; sin embargo, reiteró que la respuesta debe ser la oración, la penitencia y el amor como expresión de fe y misericordia.

Se exhortó a la población a cuidar y proteger la parroquia, recordando que es un espacio que pertenece a toda la comunidad y forma parte del patrimonio espiritual del municipio.