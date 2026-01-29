Priva incertidumbre en transportistas de carga

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Transportistas de carga de la Región del Mayo enfrentan un panorama incierto para el presente año, debido a la considerable disminución de la siembra del trigo de exportación.

Rómulo Cruz Moroyoqui, presidente de la Unión Fletes del Valle, informó que esa variedad de trigo, que es el cristalino, es la que mueve más al sector transportista regional.

"Lamentablemente, en cuanto a exportación, que es el trigo que llevamos a Guaymas, casi no va a haber nada, además de que el Gobierno está dando apoyo nada más al de la variedad harinero, el de mercado nacional", indicó.

Dijo que actualmente no hay mucho trabajo para el gremio, pero esperan recuperarse un poco con la cosecha de papa, que comenzará en los próximos días.

Cruz Moroyoqui señaló que la agrupación a su cargo ha batallado durante los últimos años por los diversos problemas que enfrentan los productores trigueros, anteriormente por la escasez de agua en la Presa Mocúzari y ahora por la falta de apoyo gubernamental.

"Por ejemplo, en ciclos pasados, muchos productores no aplicaron la totalidad de los riegos, por lo que los rendimientos de la cosecha fueron menores, además de que tradicionalmente tienen problemas por los precios", agregó.

Por último, comentó que es difícil pronosticar cómo será este 2026, "pero lo que sí se puede decir ahorita es que hay incertidumbre, no sabemos cómo va a estar el trabajo".

Añadió que en la misma situación están otros sectores que, de alguna u otra manera, viven o dependen del campo, la actividad primaria de esta zona, "pero siempre se tiene la esperanza de que sea un buen año".

En el ciclo otoño-invierno 2025-2026 se establecieron alrededor de 47 mil hectáreas de trigo, de las cuales, en su gran mayoría, son de la variedad cristalino