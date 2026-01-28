Estudiante de Cobach Empalme participará en competencia de National Geographic

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Lizbeth Jackeline Baldovinos Abaroa, estudiante del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), plantel Empalme, fue seleccionada para representar a México en una competencia internacional organizada por National Geographic, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo y cuyos ganadores serán definidos mediante votación del público en redes sociales.

La joven de 16 años forma parte de las tres representantes mexicanas que participarán en The Slingshot Challenge, junto a estudiantes de distintos países, con el proyecto "Bio-inteligencia Costera", una iniciativa de inteligencia artificial sostenible enfocada en el uso responsable de la tecnología para contribuir al cuidado del medio ambiente, atendiendo una de las problemáticas globales más relevantes de la actualidad.

UN ORGULLO PARA COBACH SONORA

El director general de Cobach Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, destacó que este logro es motivo de orgullo para la institución, al subrayar que el talento y compromiso de Lizbeth reflejan la calidad educativa que se impulsa en el estado y posicionan a la juventud sonorense en el ámbito internacional.

Por su parte, la estudiante explicó que su participación surgió a partir de una invitación de la revista Agua Simple, editada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con la cual colabora desde agosto del año pasado gracias a su cuento "El grito del río".

Tras recibir la propuesta, Lizbeth presentó la estrategia de su proyecto y logró superar el proceso de selección. "Presenté la idea de mi estrategia, pasé el filtro y oficialmente estoy dentro de la competencia", compartió.