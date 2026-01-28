SEC aumenta presupuesto a universidades públicas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El presupuesto educativo estatal para el ejercicio fiscal de este año tuvo un crecimiento del 5.5 por ciento, es decir que son más de 30 millones de pesos los que se ejercerán para todo el sector educativo, incluyendo las entidades autónomas como la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, indicó Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría d Educación y Cultura (SEC) Sonora.

Indicó que las unidades mencionadas tienen un aumento en el recurso, sin embargo, deberán hacer uso de este de una manera responsable debido a que aun así es limitado y las necesidades son infinitas.

"Sin duda alguna es un esfuerzo importante tanto de la Federación como del Gobierno del Estado en donde los anexos de ejecución llevamos el 50 por ciento en las distintas entidades que participan con recursos federales y estatales y en ese sentido también se han privilegiado las distintas herramientas educativas para que los alumnos permanezcan en las aulas y no en las calles", expresó el secretario.

Gámez Gamboa, reconoció que en algunos casos las universidades también se benefician con las becas Sonora de Oportunidades y que al final de este año con el incremento que ha dado el Gobernador de mil millones de pesos, se espera contar con una cobertura al 70 por ciento de la matrícula escolar de universitarios.