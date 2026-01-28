Bomberos impulsan academia infantil

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A partir de este año se incorpora de manera oficial al grupo de prevención de incendios del Departamento de Bomberos de Hermosillo, las brigadas infantiles y juveniles que abarca desde los cinco hasta los 18 años edad, informó el comandante del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega

Expresó que es necesario trabajar en la formación de buenos ciudadanos y sobre todo que también aprendan a protegerse en la prioridad y en situaciones de emergencia que nadie quisiera que sucedieran, por tal motivo, están convocando de manera general a que los padres o familiares inscriban a los menores en lo que se pudiera distinguir como una academia.

"El departamento de bomberos ya como una tradición ha venido suplementando este tipo de trabajos gracias a los colaboradores, precisamente nuestros compañeros que han organizado este tipo de prácticas en este año continuamos con estos trabajos básicamente en tres partidos uno es la academia infantil, nosotros el campamento de bomberos y posteriormente la academia juvenil", abundó el comandante.

Los bomberos por su parte hicieron hincapié en que esto no solo se trata de un curso de prevención, sino que también se inculcan valores y se refuerza la disciplina sobretodo porque hay alguno que están en etapa de preadolescentes, además se están enfocando en iniciar de manera preventiva pero inclinado en alguna emergencia como primeros auxilios.

Entre otras habilidades también destacan la destreza de aprender cómo salir de un edificio o de sus propias casas en caso de algún incidente, manejo de extintores y el trabajo con cuerdas entre otros. Las inscripciones se llevarán a cabo el 31 de enero.