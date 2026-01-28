  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Bomberos impulsan academia infantil

Buscan formarlos en esta profesión desde pequeños

Ene. 28, 2026
A través de esta academia infantil se busca despertar el interés por la profesión de bomberos con las herramientas que utilizan en el campo de acción
A través de esta academia infantil se busca despertar el interés por la profesión de bomberos con las herramientas que utilizan en el campo de acción

A partir de este año se incorpora de manera oficial al grupo de prevención de incendios del Departamento de Bomberos de Hermosillo, las brigadas infantiles y juveniles que abarca desde los cinco hasta los 18 años edad, informó el comandante del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega

Expresó que es necesario trabajar en la formación de buenos ciudadanos y sobre todo que también aprendan a protegerse en la prioridad y en situaciones de emergencia que nadie quisiera que sucedieran, por tal motivo, están convocando de manera general a que los padres o familiares inscriban a los menores en lo que se pudiera distinguir como una academia.

"El departamento de bomberos ya como una tradición ha venido suplementando este tipo de trabajos gracias a los colaboradores, precisamente nuestros compañeros que han organizado este tipo de prácticas en este año continuamos con estos trabajos básicamente en tres partidos uno es la academia infantil, nosotros el campamento de bomberos y posteriormente la academia juvenil", abundó el comandante.

Los bomberos por su parte hicieron hincapié en que esto no solo se trata de un curso de prevención, sino que también se inculcan valores y se refuerza la disciplina sobretodo porque hay alguno que están en etapa de preadolescentes, además se están enfocando en iniciar de manera preventiva pero inclinado en alguna emergencia como primeros auxilios.

Entre otras habilidades también destacan la destreza de aprender cómo salir de un edificio o de sus propias casas en caso de algún incidente, manejo de extintores y el trabajo con cuerdas entre otros. Las inscripciones se llevarán a cabo el 31 de enero.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
En lancha y contra la corriente, DIF lleva apoyos a comunidades de Navojoa
Sonora

En lancha y contra la corriente, DIF lleva apoyos a comunidades de Navojoa

Enero 28, 2026

Fueron entregados los programas Primeros Mil Días de Vida y Grupos Vulnerables

Comerciantes del Mercado se ajustan ante cuesta de enero
Sonora

Comerciantes del Mercado se ajustan ante cuesta de enero

Enero 28, 2026

Algunos reducen el gasto de operación y otros modifican horario de atención para hacer frente a la crisis económica

Levantan toma ex trabajadores de Salud
Sonora

Levantan toma ex trabajadores de Salud

Enero 28, 2026

Sin embargo, advirtieron que insistirán en la reinstalación en sus puestos de trabajo